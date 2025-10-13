El distrito de Chicama, en la provincia de Ascope (La Libertad), fue escenario de un violento crimen el viernes. El juez de paz Víctor Hugo López de la Cruz fue asesinado dentro de su propia oficina tras ser atacado por dos hombres armados que ingresaron al local y le dispararon en varias oportunidades.

El magistrado fue trasladado de urgencia a un centro de salud, pero no sobrevivió a las heridas. De acuerdo con el coronel Jhohnny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, el hecho habría sido un ajuste de cuentas.

“Este juez ha sido ultimado por cumplir la ley, no por desacatarla. Estos sujetos han utilizado un arma de fuego para acabar con su vida”, señaló el oficial.

Vecinos y pobladores de Chicama expresaron su consternación por el crimen y recordaron al juez como una persona amable y comprometida con su comunidad. “Él ha sido una bella persona, sociable, solidario... El pueblo lo siente mucho”, comentó una residente mientras decenas de vecinos se reunían en los exteriores de su oficina.

Por su parte, la Corte Superior de Justicia de La Libertad condenó el asesinato y solicitó al Ministerio Público y a la Policía Nacional realizar una investigación exhaustiva. No se descarta que el crimen esté relacionado con los casos que el magistrado tramitaba en la zona.