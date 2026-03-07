Resumen

Colapso de puente en Gran Chimú deja dos fallecidos y una sobreviviente. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Una tragedia familiar se registró en la provincia de Gran Chimú, en la región La Libertad, luego de que un hombre y su hija de tres años murieran tras ser arrastrados por la corriente del río Chimú cuando intentaban cruzar un puente colapsado a bordo de una motocicleta.

