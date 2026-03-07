Una tragedia familiar se registró en la provincia de Gran Chimú, en la región La Libertad, luego de que un hombre y su hija de tres años murieran tras ser arrastrados por la corriente del río Chimú cuando intentaban cruzar un puente colapsado a bordo de una motocicleta.

Según información de los pobladores, la familia trató de atravesar la estructura dañada ante la falta de vías seguras para desplazarse entre los centros poblados de la zona. Sin embargo, durante la maniobra los tres integrantes cayeron al cauce del río.

Padre y su hija de 3 años mueren tras caer a río al cruzar puente dañado. (Foto: Captura/América Noticias)

Testigos señalaron que la fuerza del agua impidió que el padre y la menor pudieran ponerse a salvo luego del impacto inicial contra la infraestructura deteriorada.

Tras varias horas de búsqueda, pobladores y rescatistas lograron ubicar a la madre de la niña, una joven de 18 años, quien sobrevivió al accidente. La mujer fue trasladada para recibir atención médica debido a que presentaba diversas contusiones leves.

Vecinos del sector indicaron que el puente presentaba daños estructurales críticos desde el pasado 18 de febrero, cuando un camión de carga pesada cruzó la infraestructura y provocó un colapso parcial.

De acuerdo con los residentes, pese al evidente deterioro y a las grietas visibles en la base, la estructura no fue señalizada ni reparada oportunamente por las autoridades.

Ante la ausencia de rutas alternas, motociclistas y peatones continuaron utilizando el puente de forma diaria para movilizarse entre las localidades de la provincia de Gran Chimú.

Familia cae a río Chimú al intentar pasar puente colapsado: mueren padre y menor. (Foto: Captura/América Noticias)

Los pobladores también habían advertido previamente sobre el riesgo de un accidente fatal, debido a la inestabilidad del terreno y al incremento del caudal del río Chimú en las últimas semanas.

Los cuerpos del padre y la menor fueron recuperados tras una labor coordinada entre vecinos y personal de rescate. Posteriormente, las autoridades locales acudieron al lugar para certificar los fallecimientos y realizar el levantamiento de los cadáveres.

Tras lo ocurrido, los habitantes de la zona exigieron la construcción urgente de un nuevo puente o la habilitación de un acceso seguro que permita evitar nuevas tragedias.

Por el momento, el acceso a la estructura dañada ha sido restringido totalmente para impedir que otros conductores intenten cruzar por el lugar. La Policía informó que iniciará las diligencias para determinar las responsabilidades de las entidades encargadas del mantenimiento de la infraestructura vial en esta zona de La Libertad.

