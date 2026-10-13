Desconocidos realizaron pintas con pintura negra en aerosol en uno de los muros perimetrales del complejo arqueológico Chan Chan, ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, en la región La Libertad. Las inscripciones fueron registradas en imágenes difundidas en redes sociales. Hasta el momento, se desconoce cuándo se habría producido el hecho.

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Las pintas fueron realizadas sobre un muro de adobe de varios metros de altura y más de 600 años de antigüedad, que forma parte de la antigua ciudad capital de la cultura Chimú.

Se espera que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad emita un pronunciamiento técnico para determinar si las inscripciones ocasionaron daños al patrimonio cultural.

Antecedentes de pintas en Chan Chan

En mayo de 2025, la DDC La Libertad denunció la aparición de pintas obscenas en otro espacio del complejo arqueológico. En aquella oportunidad, el equipo de conservadores tuvo que intervenir para retirar los trazos negros del muro afectado.

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Chan Chan fue reconocido por la Unesco como patrimonio de la humanidad en 1986. Sin embargo, desde ese mismo año también figura en la lista de patrimonio mundial en peligro, debido a amenazas como las invasiones, el huaqueo y la contaminación, entre otros factores.

Las autoridades culturales deberán evaluar las condiciones del muro donde se realizaron las nuevas inscripciones y determinar las medidas que correspondan.