Pintas en muro perimetral generan preocupación por posible daño al patrimonio cultural. (Foto: Andina)
Pintas en muro perimetral generan preocupación por posible daño al patrimonio cultural. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Desconocidos realizaron pintas con pintura negra en aerosol en uno de los muros perimetrales del complejo arqueológico Chan Chan, ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, en la región La Libertad. Las inscripciones fueron registradas en imágenes difundidas en redes sociales. Hasta el momento, se desconoce cuándo se habría producido el hecho.

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