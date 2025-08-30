Un dramático caso de secuestro de una recién nacida se registró en La Libertad la tarde del último viernes. Alrededor de las 2:05 p. m., una mujer identificada como Yusmeli Hernández ingresó al centro materno infantil haciéndose pasar por enfermera. Con el argumento de realizar una revisión médica, retiró a la bebé de la habitación donde se encontraba junto a su madre.

Al notar la demora en la devolución de la niña, la madre y su suegra solicitaron información al personal del hospital. Tras no ubicarla dentro del recinto, se inició una intensa búsqueda y se activaron los protocolos de seguridad, además de alertar a la Policía Nacional.

Mujer se hizo pasar por enfermera para retirar a la bebé con el pretexto de una revisión médica. (Foto: Andina)

El gerente regional de salud de La Libertad, Aníbal Morillo, acudió al hospital para supervisar las investigaciones, confirmando que se revisaron las cámaras internas y se facilitó toda la información necesaria a la Policía. Indicó, además, que la secuestradora tuvo que pasar por dos controles de seguridad para salir del nosocomio.

Después de horas de búsqueda, cerca de las 11:30 p. m., la Policía logró ubicar a la mujer, detenerla y trasladarla junto con la bebé al hospital. Tras un examen médico, se confirmó que la menor se encontraba en buen estado y fue entregada a su madre.

La Policía detuvo a la secuestradora y devolvió a la menor a su madre en buen estado de salud. (Foto: Andina)

La detenida fue puesta a disposición de la Divincri de Trujillo y del Ministerio Público para ser investigada por el delito de secuestro. Las autoridades no descartan que se trate de un caso vinculado a redes de trata de personas, por lo que se busca esclarecer si actuó sola o contó con cómplices dentro del hospital.

