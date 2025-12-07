El periodista Fernando Núñez Guevara fue asesinado a balazos por sicarios y su hermano resultó gravemente herido cuando ambos se desplazaban en una moto lineal en la región La Libertad.
El crimen se produjo a la altura de la curva de La Barranca, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, según informó la Policía Nacional (PNP).
El hecho ocurrió cuando la víctima se trasladaba hacia Guadalupe junto a su hermano en el vehículo menor, cuando fueron interceptados por los delincuentes, quienes les dispararon.
Producto del ataque, Núñez Guevara perdió la vida en el acto, mientras que su hermano resultó herido, siendo llevado a un hospital cercano.
Al respecto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa sus condolencias a la familia y amigos de Fernando Núñez Guevara, quien era secretario del Interior, Actas y Archivo de la Asociación Provincial de Periodistas (ANP Chepén).
A través de un comunicado, detalló que Núñez Guevara informaba las incidencias de Chepén y Pacasmayo mediante su portal Kamila TV.
“La ANP exige a las autoridades policiales y fiscales una investigación dirigente que permita determinar el móvil de este crimen que enluta al periodismo nacional, así como a los autores materiales e intelectuales del mismo”, expresó.
“Hoy el gremio lamenta la pérdida de un compañero identificado y comprometido con nuestros colores y la comunidad de Chepén y Pacasmayo a uno de sus comunicadores más ilustres”, agregó.
