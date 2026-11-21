Un nuevo sismo se registró la noche de hoy, sábado 21 de noviembre. La magnitud fue de 3,5 y tuvo una profundidad de 42 kilómetros y 52 kilómetros al oeste de San Pedro de Lloc, Pacasmayo - La Libertad, así informó el Instituto Geofísico del Perú en sus redes sociales.

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:18 p.m. y alcanzó una intensidad de grado II. En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Sismo se registró en San Pedro de Lloc. (Foto: Google Maps)

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0822 Fecha y Hora Local: 21/11/2026,21:18:41 Magnitud: 3.5 Profundidad: 42 km Latitud: -7.47 Longitud: -79.97 Intensidad: II San Pedro de Lloc Referencia: 52 km al O de San Pedro de Lloc, Pacasmayo - La Libertad https://t.co/4uMUi6actk — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 22, 2026

Mochila de emergencia

La mochila debe reunir los productos indispensables para atender las necesidades básicas durante las primeras horas de un desastre. Su contenido dependerá de la cantidad de personas que integran el hogar y de sus condiciones particulares. Por ejemplo, las familias con niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades crónicas deben incorporar artículos específicos.

Estos son los principales artículos que se deben incluir:

Agua y alimentos: botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente.

botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente. Iluminación y comunicación: linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular.

linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular. Salud: botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.

botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual. Higiene y protección: artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo.

artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo. Dinero y documentos: efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad.

efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad. Otros implementos: agenda con teléfonos de familiares y emergencias, duplicado de llaves, bolsas resistentes, guantes de trabajo y cinta adhesiva multiuso.

Todo lo que debes incluir en tu Mochila para Emergencias Foto: Indeci

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la mochila debe pesar aproximadamente ocho kilos como máximo. Asimismo, se recomienda contar con una por cada dos personas.

Hacer una mochila de emergencia para nuestras mascotas es importante porque en caso de una emergencia, también pueden verse afectadas y necesitar de nuestra ayuda.

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