Resumen

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Derrumbe en anexo El Encanto deja cinco víctimas mortales y seis heridos en Pataz. (Foto: Andina)
Derrumbe en anexo El Encanto deja cinco víctimas mortales y seis heridos en Pataz. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El número de víctimas mortales por el deslizamiento de tierra ocurrido la tarde del domingo en el anexo El Encanto, distrito de Parcoy, se elevó a cinco, según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad.

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