El número de víctimas mortales por el deslizamiento de tierra ocurrido la tarde del domingo en el anexo El Encanto, distrito de Parcoy, se elevó a cinco, según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad.

El derrumbe, registrado en la provincia de Pataz, también dejó seis personas heridas y al menos dos que permanecen atrapadas bajo los escombros, de acuerdo con el informe oficial.

Las personas lesionadas reciben atención médica en el centro de salud de Llacuabamba, mientras se gestiona el envío de un helicóptero para trasladar ayuda humanitaria y evaluar la evacuación de uno de los pacientes que se encuentra en estado crítico.

Vecinos de la zona, junto con brigadas de rescate, continúan trabajando para remover los escombros y ubicar a las dos personas que permanecen atrapadas tras el deslizamiento.

Las labores se desarrollan en medio de condiciones complejas del terreno, lo que dificulta el acceso a algunas áreas afectadas por el derrumbe.

El alcalde de Parcoy, Alfredo Uriol, lamentó la tragedia que afecta a su distrito e informó que la municipalidad dispuso el traslado de ayuda humanitaria para las familias damnificadas.

Entre los insumos enviados figuran carpas, mantas, utensilios de cocina y alimentos. Asimismo, personal de la comuna local participa en las labores de rescate y apoyo a los afectados.

En el anexo El Encanto ya se realizan los velorios de las primeras víctimas de la tragedia. Las rondas campesinas de la zona han solicitado el cierre de los comercios en señal de duelo.

La emergencia revive el recuerdo de otro desastre ocurrido en la misma jurisdicción. El 15 de marzo de 2022, un deslizamiento de tierra en el anexo de Retamas dejó varias víctimas mortales y graves daños materiales.

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