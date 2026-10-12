Maricsa Alfaro Cerna, quien causó la muerte del vigilante Juan Martínez al atropellarlo en Trujillo, fue liberada del penal de mujeres de la ciudad, donde se encontraba recluida. La decisión fue tomada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad.

De acuerdo con el expediente N.° 3232-2026, los magistrados Víctor Burgos Mariños, Jorge Colmenares Cavero y Manuel Loyola Florián resolvieron revocar la condena que pesaba contra la mujer. La resolución también estableció el pago de una reparación civil de S/400.000 a favor de los familiares del fallecido.

Inhabilitación definitiva para conducir

Entre las disposiciones adoptadas por la Sala figura la inhabilitación definitiva para conducir cualquier tipo de vehículo. Asimismo, Alfaro Cerna deberá cumplir una serie de reglas de conducta mientras se ejecutan las medidas establecidas por la autoridad judicial.

Una de las obligaciones consiste en presentarse cada 60 días ante el Juzgado de Ejecución para informar sobre sus actividades. También tendrá que mantener su domicilio y solicitar autorización judicial si necesita cambiarlo.

Otra de las disposiciones está relacionada con el pago de la reparación civil: la mujer deberá cumplir el cronograma establecido para entregar el monto a los deudos de Juan Martínez, según lo dispuesto en la resolución judicial.

La Sala consideró que se cumplían los requisitos del artículo 57 del Código Penal para suspender la ejecución de la pena.

Entre lo evaluado, indicó que la condenada carecía de antecedentes penales, contaba con arraigo domiciliario, familiar y laboral, había aceptado los cargos y efectuado pagos a cuenta de la reparación civil por S/130 000.

También destacó que no existían denuncias por incumplimiento de reglas de conducta ni se había acreditado una imputación por omisión de auxilio o fuga del lugar del accidente.

Libre hace casi una semana

Según informaron los familiares del vigilante, la mujer recuperó su libertad el pasado 7 de octubre, luego de permanecer recluida por la muerte de Martínez.

La decisión judicial ha generado preocupación entre los deudos, quienes esperaban que se mantuviera la sanción impuesta inicialmente contra Alfaro Cerna por el caso.

Cinco meses de espera

Maricsa Alfaro Cerna atropelló a Juan Martínez el pasado 3 de mayo de 2026 en la urbanización El Golf, distrito de Víctor Larco, mientras conducía en estado de ebriedad (1.84 g/l de alcohol en sangre) y con la licencia vencida desde 2022.

Tras agonizar durante cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, el vigilante falleció el 8 de mayo.

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