Maricsa Alfaro Cerna, la mujer que atropelló al vigilante Juan Martínez, en mayo de 2026.
Maricsa Alfaro Cerna, la mujer que atropelló al vigilante Juan Martínez, en mayo de 2026.
Por Redacción EC

Maricsa Alfaro Cerna, quien causó la muerte del vigilante Juan Martínez al atropellarlo en Trujillo, fue liberada del penal de mujeres de la ciudad, donde se encontraba recluida. La decisión fue tomada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad.

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