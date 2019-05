La Libertad: 550 policías se suman a lucha contra crimen organizado | FOTOS

Un grupo de 550 agentes de distintas unidades de la Policía Nacional arribaron esta mañana a Trujillo a fin de sumarse a la lucha contra el crimen organizado y la ola de homicidios que azotan la región La Libertad.

Ellos llegaron acompañados del ministro del Interior, Carlos Morán, quien indicó que Trujillo se encuentra en emergencia por las altas cifras de homicidios que se registran en lo que va del año. El funcionario dijo que los agentes se quedarán en Trujillo "el tiempo que sea necesario".

Este contingente policial está formado por 200 agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE), 50 del Escuadrón Verde (Grupo Terna), 20 de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), 20 de la Dirección de Policía Fiscal y 30 de la Dirección de Inteligencia. Asimismo, otro contingente policial llegó a la región dos días atrás.

Se dispuso también un helicóptero LC45 de la Policía Nacional, que será utilizado para apoyar en las labores de patrullaje aéreo y operaciones contra la delincuencia en La Libertad.

El titular del Ministerio del Interior llegó junto con el subcomandante general de la Policía Nacional del Perú, teniente general PNP Menahem Hananel; y el nuevo jefe de la III Macro Región La Libertad, general PNP Óscar Gonzales Rabanal, en reemplazo de su par Ricardo Verona Rubio, quien tan solo estuvo cuatro meses en el cargo.

Durante la ceremonia desarrollada en el aeropuerto internacional de Huanchaco, Morán estuvo acompañado por el gobernador regional Manuel Llempén y el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo.

- Cifras de homicidios -

Entre enero y abril de este año, 58 personas fueron asesinadas en toda la región La Libertad. La cifra es la más alta de los últimos cinco años en el mismo período.

Entre los mismos meses del 2018, en el que se reportaron 35 asesinatos, hay un crecimiento de 65,7%, también el más alto del último lustro.

En la provincia de Trujillo, capital de la región, la situación es similar. Treinta y nueve personas fueron ultimadas entre enero y abril, 13 y 24 más que en el 2018 y 2017, respectivamente. Se trata del mayor número de homicidios de los últimos tres años.

Para el coronel PNP (r) Roger Torres, ex jefe policial de La Libertad, el incremento de homicidios en esta parte del país tiene principalmente dos motivos: la guerra que libran las organizaciones dedicadas a la extorsión y una deficiente inteligencia operativa policial. “Cuando los jefes no conocen la jurisdicción, pasa lo que hoy vivimos. No hay un diagnóstico real de la situación”, dijo.



