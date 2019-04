La Libertad: abren procesos disciplinarios a funcionarios del gobierno regional

La Gerencia General del Gobierno Regional de La Libertad abrió procesos disciplinarios al gerente de Energía y Minas, Raúl Araya Neyra, y de Administración, Cecilia Ágreda Vereau. Ambos podrían ser amonestados, suspendidos sin goce de haber o destituidos de sus cargos.

► La Libertad: bus con 40 pasajeros casi cae a precipicio por acción temeraria del chofer



En octubre del 2018, a Araya se le halló “responsabilidad directa en la paralización injustificada del trámite de cierre de una mina” que demoró dos años. Con él también es investigado el entonces gerente regional de Energía y Minas, Ricardo Sandoval Pozo.



La resolución Nº 011-2019-GRLL-GOB/GGR, emitida el 8 de febrero último, indica que “el mencionado accionar impropio y negligente de la entidad quejada, […] no hace sino confirmar inequívocamente la comisión de una falta administrativa grave en perjuicio de la denunciante y de la administración pública”.



Con respecto a Cecilia Ágreda, se le investiga porque en 2018 notificó de la apertura del proceso de sanción contra la subgerente de Recursos Humanos, Rossi Gutiérrez Salas, un mes después de que el caso prescribiera.



“Debe asumir responsabilidad quien permitió que opere dicha prescripción”, se indica en la resolución N° 012-2019-GRLL-GOB/GGR.



A ellos se suma un grupo de ex funcionarios de la gestión del anterior gobernador regional, Luis Valdez Farías. Además de Ricardo Sandoval, se investiga a Ángela Gómez, ex gerenta de Contrataciones, y a Mario Valdiviezo, ex procurador.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe