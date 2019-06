La Libertad: capturan a ex funcionaria del Santa vinculada al caso Semáforos Inteligentes

La Policía Nacional capturó a la ex funcionaria de la Municipalidad Provincial del Santa, Micaela Flores Gómez, de 54 años, condenada a cuatro años de prisión por el delito de colusión debido a la compra de semáforos inteligentes presuntamente sobrevalorados en más de S/3 millones, en la región La Libertad.

Micaela Flores estuvo incluida en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Por información que permitiera su ubicación y paradero se ofrecía S/20,000.

La detención se registró a las 6 p.m., en el cruce de la calle Manco Cápac y la avenida Pumacahua, en el distrito de El Porvenir. Se espera que en las próximas horas se ponga a disposición del juzgado y se le interne en el penal de Chimbote.

Cabe recordar que el 4 de julio del 2018, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa dictó prisión efectiva contra Micaela Flores, ex gerente de Infraestructura; la ex alcaldesa de Chimbote, Victoria Espinoza García; el ex gerente municipal, Julio Cortez Rojas; el ex subgerente de obras, Javier Menacho Méndez; y el empresario chileno Nicolás Rivas Gay.

El Poder Judicial determinó que Victoria Espinoza y sus ex servidores se coludieron para adjudicar al representante del Consorcio El Santa ITS, Nicolás Rivas, la obra de instalación de semáforos en la ciudad de Chimbote, valorizada en más de S/8 millones.

Desde esa fecha, todos los involucrados en el caso conocido como Semáforos Inteligentes se mantienen en la clandestinidad y el Ministerio del Interior también los ha incluido en la lista de los más buscados.

