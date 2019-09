La Libertad: cifra de homicidios en la región sube a 108

El número de homicidios en La Libertad desde el 1 de enero hasta el 1 de septiembre de este año llegó a 108, tres casos más que en todo el 2017 (105) y solo uno menos que en el 2016 (109). En el 2018 fue de 131.



“Es una cifra alarmante. Recién estamos en el noveno mes del año y ya superamos a lo registrado años atrás”, dijo a este Diario el coronel PNP (r) Roger Torres Mendoza, ex jefe policial en esta región.

Según el mismo cuadro, en agosto se registraron 17 homicidios, igual que en marzo y uno menos que en febrero (18), el mes con el mayor número de asesinatos en lo que va del año.

Además, Trujillo es la provincia liberteña que reporta el mayor número de homicidios: 64. Le siguen, en ese orden, Ascope y Chepén con 10 cada uno, Virú (7), Pacasmayo (7), Otuzco (3), Pataz (2), Sánchez Carrión (2), Santiago de Chuco (2) y Gran Chimú (1). Julcán y Bolívar no registran asesinatos.

Con respecto al número de homicidios registrados únicamente en la provincia de Trujillo, la cifra alcanzó los 64 casos, 20 de ellos ocurrieron en La Esperanza, el distrito más convulso de la capital liberteña.

Días atrás, el actual jefe de la III Dirtepol, general PNP Óscar González Rabanal, expuso ante el concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) que la mayoría de los homicidios que se registran en La Libertad se produce, principalmente, entre miembros de organizaciones criminales rivales por una guerra de cupos extorsivos.

González añadió aquel día que en los últimos meses el Poder Judicial ha liberado a más de 200 delincuentes de grupos delictivos, lo que ha permitido que se reorganicen o muten para seguir delinquiendo.

Roger Torres añadió por su parte que la seguridad ciudadana no solo es tarea de la policía, sino también de las autoridades locales. “Más del 40% de alcaldes no han presentado el Plan de Seguridad Ciudadana (SC) y no conocen ni cumplen el Plan Nacional de SC 2019 – 2023”, sostuvo.

Por esta razón, para el alto oficial en retiro no se justifica que el consejo regional de La Libertad haya aprobado solicitar ante el Gobierno Central se declare en emergencia la seguridad ciudadana en esta región. “La ley señala que los gobiernos regionales deben implementar y administrar el Observatorio Regional de SC y su financiamiento se efectuará con su propio presupuesto”, sostuvo.

La cifra fue proporcionada por el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de la Municipalidad de Trujillo. El alcalde de la ciudad, Daniel Marcelo Jacinto, ha reiterado que ante esta situación, el Ejército debe apoyar a la policía en el patrullaje de las calles.