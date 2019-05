La Libertad: condenan a ex alcalde de Gran Chimú por corrupción

El Poder Judicial de La Libertad condenó al ex alcalde provincial de Gran Chimú, ex consejero y ex presidente del Consejo Regional por la misma provincia (2014-2018), Joel Díaz Velásquez, a cuatro años de pena suspendida por los delitos contra la administración y la fe pública, en las modalidades de peculado doloso y falsedad genérica, respectivamente.

► La Libertad: dictan prisión preventiva para 10 integrantes de Los causas siempre activos



► La Libertad: tres menores matan a pedradas a reciclador



Según el fiscal Henry Rufino Alzamora, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, a Díaz Velásquez se le halló responsable de haber cobrado indebidamente viáticos por viajes que nunca realizó durante su gestión como burgomaestre



“El condenado, en calidad de alcalde de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú durante los años 2008, 2009 y 2010, recibió S/5.523,50 por concepto de viáticos para desplazarse a diferentes destinos, con el objetivo de realizar diversas gestiones administrativas a favor del referido municipio. [Sin embargo], estos desplazamientos nunca se realizaron y presentó rendiciones de cuenta adjuntando comprobantes de pago con información parcialmente falsa”, indicó el Ministerio Público.

A la ex autoridad, de las filas de la Alianza Para el Progreso (APP), se le impuso también incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fue también militante aprista y alcalde de la provincia de Gran Chimú durante tres periodos. Además, en las últimas elecciones municipales intentó nuevamente llegar al sillón edil, pero no tuvo éxito.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe