La Libertad: convocan a movilización contra proyecto minero en Otuzco

Una movilización contra el proyecto de exploración minera Eposuyay viene siendo convocada por el Frente de Defensa del Medio Ambiente de Otuzco, en La Libertad, confirmó a este Diario el presidente de dicho gremio, Johnny Juárez Solano.

La movilización, según precisó, se desarrollará este sábado, desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m., por la principales calles del distrito andino de Otuzco, ciudad ubicada a poco más de una hora en auto de Trujillo.

Juárez aseguró que la marcha contará con la participación de más de dos mil personas. Ellas exigirán que la minera responsable del proyecto, Vale Exploration Perú S.A.C., “se retire del lugar y se cancele el permiso de exploración minera, porque va a afectar nuestras cuencas”.

“En la actualidad, ellos están desarrollando talleres informativos, más no exploración, pero no los queremos aquí porque vivimos de la agricultura. Nosotros no queremos minas, lo que queremos es que se fortalezca la actividad agraria”, indicó Juárez.

El impacto ambiental al que se refiere el dirigente se generaría en la cabecera de la cuenca del cerro Urpillao, que, según él, abastece de agua al distrito de Otuzco y a unos 30 caseríos aledaños. “Nosotros aquí sembramos papa, trigo, cebada, maíz, verduras, menestras… y no queremos reemplazar nuestros productos con minerales”, enfatizó.

De acuerdo con Juárez, esta será la cuarta marcha contra el mismo proyecto minero. La primera se realizó en junio de 2018; la segunda, en septiembre del mismo año y la última, en abril de 2019. Añadió que si no prospera el pedido del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Otuzco convocarían a un “paro preventivo de 72 horas”.

De acuerdo al reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, hasta junio de este año se registraron tres conflictos socioambientales en La Libertad, uno de ellos precisamente el de Otuzco.

“El Frente de Defensa del Medio Ambiente y Agricultura del Cerro Urpillao de las microcuencas Sanchique - Pollo y el Frente de Defensa del Medio Ambiente de la Provincia de Otuzco demandan el retiro del proyecto Eposuyay por el impacto que generaría en la cabecera de la cuenca del cerro Urpillao y la afectación del agua que consume la población de Otuzco”, se indica en el documento, y añade que “no hay diálogo”.

Ante esta situación, este Diario intentó comunicarse con representantes de la empresa minera Vale Exploration Perú S.A.C., responsable del proyecto, y el gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, Raúl Araya Neyra. Sin embargo, no obtuvimos respuesta en ningún caso.

No obstante, en mayo, Raúl Araya declaró a la prensa que el proyecto minero en mención no era competencia de su gerencia, sino del ministerio respectivo por ser de “mediana y gran minería”.

“Las autoridades [centrales] deberían visitar la zona y escuchar a la población”, recomendó Araya en su momento.

