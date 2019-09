La Libertad: delincuentes dejan una bala en sede edil y extorsionan a alcalde

El alcalde del centro poblado de Pakatnamú, distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo (La Libertad), Fernando Castañeda Chilón, denunció que un grupo de criminales dejaron una bala y un mensaje extorsivo dentro de un sobre manila en los exteriores de la sede edil.

El burgomaestre precisó que los facinerosos le exigen S/10 mil para no atentar contra su vida ni la de su familia. “Me piden una colaboración de S/10 mil, […] pero más que una amenaza, parece una intimidación”, sostuvo.

En una entrevista con Kamila Noticias Guadalupe, Castañeda mostró el manuscrito, el proyectil y el sobre. “Alcalde, ya que no quieres dejar el cargo, queremos que colabores. Si colaboras, no te irá mal. Pedimos S/10 mil. No avisar a nadie o te irá mal. Te mandamos la presente para que veas que no jugamos. [...] Te dejamos un regalito [por el proyectil]. Colabora, causa, y tu familia estará bien”, se lee en el documento.

El alcalde indicó que el sobre fue encontrado por un trabajador de su municipalidad el 6 se septiembre en la parte exterior de la sede edil. “Ya se ha comunicado el hecho a la policía para las investigaciones del caso. Es algo preocupante, pero con la fe que se tiene en Dios vamos a estar bien”, refirió.



Castañeda añadió que por razones de seguridad, él y algunos trabajadores ediles han tenido que cambiar su número de celular.



La delincuencia se ha incrementado en este centro poblado liberteño en los últimos años. El 29 de agosto, dos personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas en un tiroteo registrado en un bar. Pakatnamú se ubica a unas dos horas y media al norte de Trujillo.

