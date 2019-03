La Libertad: delincuentes extorsionan y amenazan de muerte a alcalde de Curgos

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Curgos (MDC), Juan Carlos Salvatierra Ríos, de 32 años de edad, denunció ser víctima de una serie de mensajes extorsivos y amenazas de muerte ante la Policía Nacional, en la región La Libertad.

El burgomaestre acudió a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) en Huamachuco, capital de la provincia andina de Sánchez Carrión, para asegurar que entre el 19 y 26 de marzo de este año sujetos extraños le exigieron el pago de S/50 mil hasta que deje el cargo si no quiere que atenten contra su vida ni la de su familia.



“El 19 de marzo recibió un mensaje de texto a su celular [y] lo amenazan de muerte. El 25 de marzo le solicitan S/50 mil y también lo amenazan de muerte, y el 26 de marzo recepcionó otro mensaje de texto en el que lo amenazan de muerte junto con su familia y le exigen que deje el cargo de alcalde de Curgos”, precisaron fuentes policiales.



Tras la denuncia, el caso pasó a manos de la Fiscalía Provincial Mixta de Sánchez Carrión, en Huamachuco. Ante la fiscalía, el burgomaestre indicó que los criminales le enviaron mensajes como “mira, te queda poco tiempo, te vas a ir al piso”; “mira, cumpita, tu cabeza está pedida por 50 palos si quieres que no te pase nada”; y “vas a dar el doble si no te vas de la muni”.



En otros mensajes extorsivos los delincuentes añadieron: “Te doy la opción de que te vayas de la muni, de lo contrario atente a las consecuencias. […] Donde estes te voy a plomear. Tu cabeza ya está pagada, eres hombre muerto”.



El 13 de marzo de este año, un grupo de delincuentes lanzó un explosivo y dejó una granada de guerra tipo piña en la vivienda, en Trujillo, de los hermanos Marco Antonio y Kiko Danny Rodríguez Espejo, alcaldes de la Municipalidad Provincial de Julcán (MPJ) y la Municipalidad Distrital de Calamarca (MDV), respectivamente, en La Libertad.

