La Libertad: denuncian a directora de colegio por presunto hurto de alimentos de Qali Warma

La directora de la Institución Educativa N° 2064 “Malcachugo Distrito de Sanagorán”, ubicada en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), fue denunciada tras detectarse el presunto intento de hurto de alimentos destinados al programa Qali Warma. Los productos fueron hallados al interior de una mochila y bolsa que portaba.

Un video difundido por Canal N muestra cuando la directora Silvia Liliana Rebaza del Águila fue increpada por un grupo de padres de familia, quienes le piden que muestre lo que llevaba en la mochila.

A manera de defenderse de las personas que custodiaban los alimentos, Rebaza del Águila dijo que “primero se conversa, nosotros también compartimos, sino que ustedes no comparten la leche. ¿Por qué no comparten con nosotros?, yo no tomo el desayuno acá”.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través de un comunicado, precisó que los padres de familia del mencionado colegio son integrantes del comité de vigilancia y transparencia del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma.

De acuerdo al documento, fueron ellos los que detectaron la sustracción de 25 latas de leche y cinco kilos de fideos. “Inmediatamente se presentó la denuncia contra la profesora Silvia Liliana Rebaza Del Águila, quien se desempeña como directora de la I.E. en referencia, a quien se le encontró los alimentos en una mochila de color azul y en una bolsa de color rojo”, señala.

El programa Qali Warma indicó que la vigilancia del servicio alimentario por parte de los integrantes de los Comités de Alimentación Escolar (CAE), en el marco de cogestión, es una labor muy importante para que los alimentos lleguen en las mejores condiciones a la población escolar.

“El modelo de cogestión es posible gracias a acciones articuladas y de cooperación recomendadas en las diferentes capacitaciones realizadas, a fin de cumplir con los procedimientos y condiciones de almacenamiento que exige el programa Qali Warma”, precisa el pronunciamiento.

También recordó que este modelo de vigilancia es un mecanismo que involucra la participación de actores de la sociedad civil y sectores público y privado, "a efectos de proveer un servicio de calidad y cada vez mejor a nuestros usuarios".

Finalmente, reiteró a la comunidad educativa, docentes, padres de familia y público en general, que Qali Warma cuenta con una línea gratuita. Ante cualquier sugerencia, denuncia o reclamo, puede marcar el número 0800-20600.