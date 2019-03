La Libertad: detonan explosivo y dejan granada en vivienda de alcaldes

Un grupo de delincuentes lanzó un explosivo y dejó una granada de guerra tipo piña en la vivienda de los hermanos Marco Antonio y Kiko Danny Rodríguez Espejo, alcaldes de la Municipalidad Provincial de Julcán (MPJ) y la Municipalidad Distrital de Calamarca (MDV), respectivamente, en La Libertad.



Los facinerosos también dejaron un manuscrito en el domicilio de ambas autoridades ediles. En él le exigen el pago de un cupo de US$ 100 mil para no atentar contra sus vidas ni las de sus familiares. “[…] Queremos 100.000 dólares. Yo sé que tú me puedes pagar a mí y a mi gente. No metas la pata llamando a los ternas –por la policía–”, se lee.

La vivienda de ambos alcaldes se ubica en la manzana Q, lote 3, en la zona semirrústica de la urbanización El Bosque, en Trujillo. El ataque se produjo esta madrugada, aproximadamente a las 00:15 horas, y según la denuncia, los criminales también realizaron varios disparos al aire “para llamar la atención” de los agraviados, quienes se encontraban descansando dentro del inmueble.

La policía precisó que la granada, que fue desactivada por personal de la PNP, y el manuscrito fueron dejados por los delincuentes en la cochera de la vivienda, a dos metros de donde explosionó el otro artefacto. “Te acabo de demostrar de lo que somos capaces. [Sé] de tu vida, pero más de tus negocios ilícitos: tu constructora, tu línea de buses y tu droga. […] No hagas que a la próxima te reviente cinco granadas. Para ti esa plata es como sacarte una uña”, se indica también en el documento.

Ambas autoridades denunciaron el caso en el complejo policial de San Andrés, en Trujillo, e indicaron a la policía que no es la primera vez que son extorsionados. La vivienda sufrió algunos daños.

De acuerdo con el portal Infog.pe, Marco Antonio Rodríguez Espejo también se desempeñó, durante dos periodos consecutivos, como alcalde de Calamarca, distrito precisamente de la provincia andina de Julcán, donde es burgomaestre en la actualidad.