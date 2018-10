Autoridades de La Libertad en desacuerdo con declaraciones del Defensor de Pueblo 

Luego de que el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, criticara el último martes el poco avance que presenta el proceso de reconstrucción en La Libertad e indicara que existe “ineficiencia” por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales, el gobernador regional, Luis Valdez, se mostró en desacuerdo con sus declaraciones.

Valdez negó que a La Libertad le hayan asignado S/ 800 millones y que solo se haya ejecutado el 30% del presupuesto, tal como dijo Gutiérrez. “A nosotros, como unidad ejecutora, solo nos llegó S/23 millones”, sostuvo.

“Eficiencia significa hacer las cosas al menor costo posible y es lo que estamos haciendo. Si tuviéramos mayores recursos fortaleceríamos lo que estamos haciendo, pero los resultados están a la vista. Lo que esperamos de un Defensor [del Pueblo] es que alinee criterios para emitir un juicio de opinión real en un tema eminentemente técnico que debe ser abordado como tal”, mencionó.

Asimismo, Valdez agregó que“respetamos a la Defensoría como institución y a sus técnicos profesionales, pero creo que su titular [Walter Gutiérrez] ha demostrado claro sesgo político”.

– Elidio Espinoza se sumó a críticas –

Por su parte, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Elidio Espinoza Quispe, criticó al director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Edgar Quispe.

“El director de Reconstrucción con Cambios tendrá que venir, pero cuando venga que no sea solamente a pasearse y hablar. Tantas veces he hablado (pidiendo mayor presupuesto) y como siempre he dicho: un paseo más qué importa”, afirmó.

Respecto a las críticas del Defensor del Pueblo, el burgomaestre le recomendó al funcionario “enterarse mejor” al hablar de la reconstrucción.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe