La Libertad: Salud investiga si hombre de 64 años murió de Guillain-Barré

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad informó este miércoles que investiga si un hombre de 64 años se convirtió en los últimos días en la primera víctima mortal del síndrome de Guillain-Barré en la región este año. Según el jefe de Epidemiología del Hospital Belén de Trujillo, donde estuvo internado el infortunado, este presentaba todos los síntomas de la enfermedad.

“He recibido este informe, pero no está completo y he pedido una ampliación al hospital para corroborar si le han hecho otros estudios que puedan confirmar la mencionada enfermedad. Es un paciente que tiene varias complicaciones, enfermedades de fondo, y ha estado internado varios días. Entonces, estamos a la espera que el informe se amplíe y puedan corroborarnos que efectivamente se trata de este caso”, indicó el gerente regional de Salud, Constantino Vila.



El diagnóstico se conocerá en las próximas horas y de confirmarse, este sería el tercer caso del año en La Libertad. No obstante, los dos primeros pacientes lograron recuperarse y ya fueron dados de alta.



En mayo del 2018, la Geresa declaró en alerta epidemiológica a La Libertad por siete posibles casos del síndrome de Guillain-Barré, una extraña enfermedad que inmoviliza el cuerpo y puede causar la muerte si no es atendida a tiempo. Posteriormente se registraron más casos.

