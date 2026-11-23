09:53
- El municipio local ejecuta la evaluación de daños y coordina el apoyo con maquinaria para realizar el drenaje de las aguas pluviales acumuladas en los sectores más afectados.
09:52
- En tanto, el COEN Indeci , informó que la inundación por desborde de los ríos Yapatera y Charanal , en el A. H. Miguel Montenegro Castillo, distrito de Tambo Grande, provincia y departamento de Piura, dañó viviendas y comercios.
09:43
- Finalmente, precisó que se está comprando aulas modulares par, de cara al Fenómeno El Niño , pero que se arreglarán las aulas afectadas.
09:37
- Agregó que "los informes que tenemos es que hay una quebrada todavía activa , están las Fuerzas Armadas en este momento, el ministro Vinelli está monitoreando y de ser necesario inmediatamente nos movilizaríamos para allá".
09:21
"Se vienen momentos muy duros, el Fenómeno El niño vendrá con mucha fuerza, pero el Gobierno del Perú responderá con más fuerza aún".
09:21
- Añadió que el trabajo de prevención ha servido muchísimo, sin embargo, exhorta a la población de no confiarse , de estar siempre pendientes, informados y "de siempre tomar medidas preventivas".
09:20
- La presidenta Keiko Fujimori informó que han ocurrido " lluvias muy fuertes en la parte de Chulucanas y Tambogrande , gracias a Dios la activación de estas quebradas no ha significado la pérdida de vidas humanas".
09:12
- Durante la madrugada de hoy, las lluvias continuaron en Paita y Talara , en la región Piura.