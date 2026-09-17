Por Redacción EC

Jenss Lara Tantaquilla, el empresario que fue secuestrado por la organización criminal ‘Los Pulpos’durante la madrugada del 30 de agosto en Trujillo, declaró ante la Fiscalía que desconocía que sus cuatro acompañantes habían sido asesinados mientras él permanecía en cautiverio. Según su testimonio, recién tomó conocimiento del crimen por parte de su familia después de ser liberado y trasladado a su domicilio.

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