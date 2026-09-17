Jenss Lara Tantaquilla, el empresario que fue secuestrado por la organización criminal ‘Los Pulpos’durante la madrugada del 30 de agosto en Trujillo, declaró ante la Fiscalía que desconocía que sus cuatro acompañantes habían sido asesinados mientras él permanecía en cautiverio. Según su testimonio, recién tomó conocimiento del crimen por parte de su familia después de ser liberado y trasladado a su domicilio.

El medio digital Infobae dio a conocer este relato, el mismo que forma parte de la declaración testimonial brindada ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, en el marco de la investigación por el secuestro del empresario y el asesinato de sus acompañantes.

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De acuerdo con su declaración, la noche del sábado 30 de agosto Lara salió junto con su hermano a una fiesta en el sector de La Encalada del Golf, en Trujillo. Posteriormente se trasladó con un grupo de amigos a otros locales nocturnos.

En el vehículo viajaban Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, Christopher Eduardo García Álvarez, Nadia Edith Urtecho Rodríguez y Farhad Andrea Monzón Lingán, personas con quienes mantenía una amistad de entre uno y tres años, según declaró. Todos ellos fueron asesinados a tiros.

Luis Rojas se encontraba al lado de Jenss Lara durante el sangriento secuestro. Foto: Cuarto poder

Sin embargo, el empresario minero solo supo de la muerte de sus allegados al regresar a su vivienda.

Según su testimonio, hasta ese momento no sabía que los cuatro habían sido asesinados durante la intervención de los delincuentes. La noticia se la comunicaron sus familiares una vez que llegó a casa.

“(...) nos hemos venido a las casa, allí me dan la noticias que han matado a todos los que han estado contigo, y para mi fue una noticia muy dolorosa, porque las personas que estaban allí era muy cercanas que yo estimaba y ellos me estimaban, no eran personas que conocí una semana, un mes, nos conocíamos años, bueno allí fue, llegue a mi casa, donde mi familia y muchos amigos me esperaban, eso todo que tengo que decir, esa es la historia”, señaló.

Lara fue interceptado por falsos policías

Lara dijo a la Fiscalía que aquella madrugada de su secuestro él se quedó dormido dentro del vehículo debido a que había consumido altas dosis de alcohol. Dijo que despertó al escuchar los gritos de Nadia Urtecho, cuando un grupo de hombres vestidos con uniformes policiales interceptó la camioneta.

Por ese motivo, explicó, descendió del vehículo sin oponer resistencia. Sin embargo, al advertir que se trataba de delincuentes, intentó forcejear y fue golpeado en el rostro.

Aproximadamente 20 minutos después, según su propio cálculo, los secuestradores llegaron a un inmueble. Lara relató que fue obligado a bajar y arrastrado por unas escaleras hasta una habitación.

En ese tiempo de encierro los delincuentes no le informaron del asesinato múltiple.

Y sí se comunicaron con la familia del empresario y para exigir el pago de dos millones de dólares por su libertad. Lara manifestó que esa cantidad era imposible de reunir para sus familiares.

Ante la negativa inicial, los secuestradores establecieron un plazo para efectuar el pago y amenazaron con mutilarle los dedos. Incluso lo obligaron a grabar videos dirigidos a su familia para demostrar que permanecía con vida.

La Fiscalía ha presentado parte de estos registros audiovisuales durante la investigación judicial del caso. Además, el Ministerio Público sostiene que al menos 20 personas habrían participado en la planificación y ejecución del secuestro y el asesinato de los cuatro acompañantes.

Permaneció horas retenido

Lara relató que permaneció durante varias horas en un ambiente pequeño de color amarillo, donde había un colchón inflable, un balde y dos bidones de oxígeno.

Tras varias negociaciones, los secuestradores finalmente le comunicaron que sería liberado.

Videos enviados como prueba de vida de Jenss Lara para pedir 2 millones de soles a sus familiares. Fiscalía los presentó en audiencia de pedido de prisión preventiva contra "Jhonsson Pulpo". (Justicia TV)

Posteriormente, fue introducido en la maletera de un vehículo y trasladado hasta otro punto. Allí fue abandonado en la vía pública. Una vez que quedó solo, Lara consiguió quitarse la venda y las esposas.

“Llegó mi papá a recogerme, mis primos a recogerme, mi hermano”, relató ante la Fiscalía.

La investigación fiscal busca determinar la participación específica de los involucrados en el secuestro de Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes. El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para 13 investigados, entre ellos Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”.