Luis Valdez: “El daño es irreversible en las regiones con esta crisis”

¿Cuál es su posición como presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) tras la renuncia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski?



Tenemos una profunda preocupación por lo que estamos pasando como país y porque muchos peruanos ven como hechos normales unos videos que revelarían la compra de congresistas para evitar una vacancia. Tenemos que repudiar, reprochar y rechazar la repartija de poder que hemos visto. El Ejecutivo y el Legislativo desataron esta crisis por un apetito de poder desmedido. Ambos no estuvieron a la altura de lo que esperábamos todos los peruanos. Hubo un Congreso que creó persecución y generó inestabilidad, ingobernabilidad; pero también, un Ejecutivo que no tuvo capacidad para resolver ese conflicto político.

​

¿Vivimos la peor crisis política de los últimos veinte años?



Es tal cual a la que se desató en el gobierno de Alberto Fujimori. Hay una crisis de valores, de transparencia, de honestidad. Esto se ha convertido en tierra de nadie y la gran responsabilidad recae en dos poderes: el Legislativo y el Ejecutivo. La clase política en general ha decepcionado al país.

​

¿En el caso del Congreso, lo dice por Fuerza Popular fundamentalmente?



Sí, y por la izquierda, que es una izquierda antojadiza e interesada que tampoco ha postergado sus intereses y los ha sobrepuesto. Fuerza Popular ha participado de unos videos repudiables, groseros, que nos avergüenzan a todos los peruanos. Ellos deben entender que el Perú no es de Fuerza Popular, sino de todos. El fujimorismo le ha hecho mucho daño al país, en los noventa y ahora. Ha traficado con los recursos y las carencias de los peruanos.

​

Un grueso de la población dice que se deberían ir todos. ¿Usted opina igual aun cuando militantes de su mismo partido (APP) son parte de este Congreso?

Sí, aunque la constitución no establece esa posibilidad. El Perú no es de un partido político. Deben terminarse los congresistas lobbistas, procurar que los congresistas tengan calidad al momento de legislar. La principal labor de ellos es legislar y fiscalizar.

​

¿Cuánto pierden las regiones del país con esta crisis política?

Mucho. Solo La Libertad está perdiendo US$ 8 mil millones en inversión. El miércoles íbamos a anunciar dos proyectos: la ejecución de un tren que una a Trujillo con Chimbote y de otro que una a Trujillo con Chiclayo, pero hoy todo queda en incertidumbre. A esto le añadimos la tercera etapa de Chavimochic, que nunca se activó con Pedro Pablo Kuczynski, la ampliación del aeropuerto de Huanchaco y la modernización del puerto de Salaverry.

​

Pero a nivel nacional cuánto nos está costando esta crisis.

Hay muchas empresas que por la incertidumbre que estamos viviendo prefieren no apostar más por nuestro país, y calculo que, ahora, hablamos de US$ 40 mil millones que se están dejando de invertir este año. Hablamos de proyectos mineros, petroleros… el daño es irreversible, irreparable, por eso mi indignación. No sabemos cuál es el futuro de muchos proyectos que ya estaban encaminados.

​

Si el daño es irreversible, cuál es el panorama para todas las regiones del país.



De incertidumbre total, porque el nuevo presidente llegará con nuevos ministros. Buscaré una reunión con el nuevo mandatario lo más pronto posible y le mostraré todos los proyectos que hoy están paralizados. Le diré que primero está el Perú y que tendrá nuestro respaldo en tanto muestre desprendimiento por ponderar los intereses del país por encima de un grupo político. El nuevo Gabinete no debe ser de ancha base porque el Perú no es una torta o una chacra para que se divida. Necesitamos un Gabinete técnico que sea capaz de identificar y resolver los problemas del Perú profundo.

​

¿Qué va a tener que corregir Martín Vizcarra para no cometer los mismos errores de Pedro Pablo Kuczynski y acelerar la descentralización en el país? Algunos analistas políticos lo ven incluso más débil que PPK.

Primero, no dejarse presionar por ninguna fuerza política o no ceder al chantaje político. No vamos a permitir que el Perú se reparta como una torta. Segundo, debe acercarse a la gente, estár más cerca de ella. Él ha sido gobernador y sabe lo que necesita una región. Hemos tenido gobiernos demasiado centralistas. Sin embargo, también esperamos que el Congreso haga una reflexión de lo que estamos pasando y dicte leyes que favorezcan la descentralización y no sus intereses.

​

¿Que Vizcarra haya sido gobernador de Moquegua es una ventaja para el país y una fortaleza para él?

Creo que sí. El Perú no es Lima y no tiene solo 10 millones de habitantes, sino más de 30 millones. Espero que este presidente vaya a todos los puntos del país, que sea descentralista y que se dé cuenta de lo mal que se ha estado gobernando el país. No debe, además, olvidarse de que la inseguridad ciudadana y la educación son temas pendientes.

​

La reconstrucción en el norte del país tras El Niño costero es también un tema pendiente. ¿Cuál es la afectación en este sector? ¿Edgar Quispe también debería dejar el cargo?

En la parte formal hemos avanzado 30% y en ejecución, 7%; pero con esta crisis quizás hemos retrocedido el año que se ha avanzado. Con Edgar Quispe no estamos contentos pero tampoco en desacuerdo con su trabajo. Tenemos, igual, coincidencias importantes y sería adecuada su permanencia para seguir avanzando con la reconstrucción. Los gobernadores nos hemos declarado en sesión permanente para expresarle al nuevo mandatario los proyectos que necesita desarrollar el país. Hay que darles a los alcaldes y gobernadores las herramientas para que puedan ser oportunos y efectivos con la población.

​

