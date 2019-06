Marcha del Orgullo LGTBI: más de 2 mil personas participaron en Trujillo

Más de 2 mil personas participaron este sábado de la 18º Marcha del Día Internacional del Orgullo LGTBI en la ciudad de Trujillo, La Libertad. Los asistentes marcharon por el Centro Histórico de la ciudad con carteles y en carros alegóricos.



Luisa Revilla, quien en el 2015 se convirtió en la primera regidora transgénero del Perú, encabezó la marcha y dijo que esta tenía como eje principal la defensa del enfoque de género.



“Estamos bendecidas y bendecidos. Esta marcha significa la reivindicación de nuestros derechos. Queremos decirle al Estado peruano que existimos; que queremos la igualdad de derecho, no queremos más”, manifestó Revilla a este Diario.



Revilla añadió que participaron de la marcha ocho organizaciones LGTBI de toda la región La Libertad [de las provincias de Trujillo y Ascope].



“Así como tú tienes derecho estudiar, a la salud, a la oportunidad laboral, este pueblo que decían que era una minoría ahora somos muchos y muchas. Queremos que el Estado no se haga el sordo y pretendemos una ley de identidad de género; una ley sin odios”, añadió.



Según la ex regidora de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, una ley de identidad de género “sería importante porque el Estado estaría reconociéndonos a nosotras, las personas trans, como ciudadanas peruanas”.



“Yo quiero ser reconocida como Luisa Revilla y no como me bautizaron”, afirmó.



La marcha se realizó de manera pacífica y contó también con la presencia de la Policía Nacional.