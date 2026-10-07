Dos fallecidos y dos heridos dejó el ataque en concesión minera. (Foto: portal Rumbo Minero)
Dos fallecidos y dos heridos dejó el ataque en concesión minera. (Foto: portal Rumbo Minero)
Por Redacción EC

La Compañía Minera Poderosa condenó un ataque criminal ocurrido el 6 de octubre en el sector Santa María, en Pataz, que dejó dos personas fallecidas y otras dos heridas, y pidió al Gobierno reforzar las acciones contra la minería ilegal en la provincia.

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