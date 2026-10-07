La Compañía Minera Poderosa condenó un ataque criminal ocurrido el 6 de octubre en el sector Santa María, en Pataz, que dejó dos personas fallecidas y otras dos heridas, y pidió al Gobierno reforzar las acciones contra la minería ilegal en la provincia.

Según informó la empresa, el ataque ocurrió dentro de su concesión, en el área asignada a un minero artesanal con el que mantiene un contrato de exploración y explotación. Las dos personas fallecidas eran agentes de la empresa de seguridad privada contratada por el minero artesanal, mientras que otras dos personas vinculadas a sus operaciones resultaron heridas .

Poderosa señaló que, tras tomar conocimiento de lo ocurrido, brindó apoyo para atender la emergencia. Los heridos fueron trasladados a Trujillo para recibir atención especializada. Asimismo, indicó que coordinó con la Policía Nacional y las autoridades competentes para contribuir con las investigaciones.

Comunicado Minera Poderosa.

La compañía expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y rechazó lo que calificó como una nueva expresión de violencia criminal en Pataz.

En ese sentido, cuestionó la actividad de la minería ilegal y sostuvo que esta “recurre a la violencia para apropiarse ilícitamente de zonas de trabajo y recursos minerales”. Añadió que lo ocurrido evidencia la gravedad de una actividad que, según afirmó, amenaza la vida de las personas, la seguridad de la provincia y el Estado de Derecho.

Poderosa pidió al Gobierno que otorgue los recursos necesarios al Comando Unificado de Pataz (CUPAZ), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las demás organizaciones involucradas para enfrentar estos hechos.

“Condenamos categóricamente a la minería ilegal como crimen organizado”, señaló la empresa.