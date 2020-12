Tras la muerte de dos personas durante las protestas agrarias en La Libertad y la difusión de fotografías que muestran a agentes usando pistolas contra los manifestantes, el ministro del Interior, José Elice, ha dicho ser el responsable político de estos hechos aunque él no haya ordenado usar armas de fuego en las protestas que se registran desde ayer en el norte del país.

“Ni siquiera se ha dicho que actúen con fuerza”, dijo esta mañana en una entrevista con RPP y manifestó que la fotografía de un agente disparando su arma de fuego “es preocupante”. “Nos llena de tristeza; no esperábamos que esto suceda”, dijo.

Esta es otro fotografía donde se observa al mismo policía empuñando su arma de fuego. La imagen fue registrada ayer en el distrito de Chao, donde dos personas fallecieron producto de impacto de arma de fuego. (Foto: Larry Campos)

“Quiero confiar en la PNP. Estoy seguro que no todos actúan así. Lo que hemos visto hoy en la mañana [la fotografía] realmente nos lleva a concluir que muy probablemente la enfermedad que aqueja a la PNP es más grave de lo que parecía”, dijo el titular del Mininter.

Reynaldo Reyes Ulloa falleció el miércoles por el impacto de proyectil de arma de fuego, confirmaron médicos del centro de salud del distrito de Chao, provincia de Virú, en La Libertad. Esta persona falleció cuando era trasladado al Hospital Belén de Trujillo.

Un menor de 16 años también falleció en Chao. Su tía, Lucila Cruz Blas, contó que el adolescente no participaba de las protestas. “Venía de visitar a un familiar y cuando cruzaba es que le cae el balazo. Le perforó el pecho y le salió por la espalda”, relató la señora. Su cuerpo fue trasladado hasta el hospital de Essalud de Virú. Hasta ese lugar llegaron peritos de criminalística de la PNP para las investigaciones del caso.

“Por las muertes, individualmente, yo no he dado la orden, no puedo dar una orden de salir al frente de ciudadanos con armas de fuego. No la he dado”, dijo el ministro Elice, pero reconoció ser el responsable político.

Sobre la liberación de la vía tomada por los manifestantes, Elice dijo que la policía respeta el derecho de expresión de las personas, pero no puede permitir que estas movilizaciones tomen una carretera, por lo que se debe restablecer el orden.

“La PNP ha sido apedreada, atacada, pero nada justifica que se use armamento prohibido en estas circunstancias”, dijo el ministro y explicó que hay grados de uso de la fuerza con diferentes elementos disuasivos y reactivos. “El uso de armas letales está permitido, pero esto tiene que ser un extremo”, precisó.

Según la Defensoría del Pueblo en La Libertad, un total de 25 personas resultaron heridas ayer durante las manifestaciones, quince eran policías. Algunos agentes tuvieron que ser evacuados en helicóptero hasta la ciudad de Trujillo.

A principios de diciembre, en el distrito de Chao, otra persona falleció por impacto de bala en la cabeza durante las protestas agrarias. Jorge Muñoz Jiménez era un joven que participaba de estas. Las tres muertes ya vienen siendo investigado por el Ministerio Público.

