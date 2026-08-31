El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, afirmó que el empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado en medio del asesinato de cuatro personas el último domingo 30, fue liberado y no rescatado en Huanchaco, al norte de la ciudad de Trujillo.

En conferencia de prensa desde esa localidad del norte del país, indicó que la versión de un supuesto pago de rescate para la liberación de Lara Tantaquilla es una “información preliminar” y que las investigaciones aún se vienen realizando.

“(La liberación) se produjo al norte de la ciudad de Trujillo. Respecto al pago del rescate, esta es una información preliminar. Las operaciones se encuentran en giro”, expresó.

Respecto al móvil del secuestro, indicó que el tema se encuentra en “pleno análisis y evaluación” para no especular respecto del mismo, puesto que el caso reviste de unas “circunstancias muy sui generis, muy extraordinarias y atípicas”.

“Es liberación. Como dice nuestro ministro (de Defensa), las investigaciones y las actuaciones policiales y del Ministerio Público se encuentran en giro. En el momento oportuno daremos cuenta de la totalidad del resultado de esta investigación”, sentenció.

Dicha versión fue corroborada por el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), quien detalló que los cinco detenidos son integrantes de la banda criminal “Los Pulpos” y están implicados en el secuestro.

Al ser cuestionado sobre la liberación y no rescate de Jens Lara, el oficial respondió: “señor periodista, sea liberación o rescate, acá en el Perú, si usted es peruano”.

Los detenidos son Frank Junior Quesada Cruz, alias “Ñato”; Julio Zavaleta Quesada, alias “Juliacho”; César Iván García Rivera, alias “Bolacho”, quien habría cumplido funciones de chofer; Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias “Folo”; y José Miguel Cherrepe Dávila, alias “Ares”.

Caso generó conmoción

Como se recuerda, más de 24 horas después de que se perdiera su rastro a manos de criminales que fingieron ser policías, se confirmó que el hombre de 31 años fue liberado. La PNP informó que detuvieron a cinco personas.

Los fallecidos son Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos, quienes cuidaban al comerciante minero. El primero de ellos deja en la orfandad a un niño de 10 años.

Las otras dos mujeres que perdieron la vida fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, señalada como supuesta pareja del empresario, y Nadia Urtecho Rodríguez. Sin embargo, la familia de la joven negó el vínculo y pidió respeto por ella.