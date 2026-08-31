El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, dio a conocer la liberación del empresario minero Jenss Lara. (Foto: GEC)
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, dio a conocer la liberación del empresario minero Jenss Lara. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, afirmó que el empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado en medio del asesinato de cuatro personas el último domingo 30, fue liberado y no rescatado en Huanchaco, al norte de la ciudad de Trujillo.

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