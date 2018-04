El panorama en Trujillo tras lluvia de siete horas

En la capital de La Libertad llovió desde la 1 a.m. hasta las 8 a.m. Sin embargo, quebradas no se activaron



- / - El COER precisó que pese a la lluvia de moderada intensidad, no se activaron las quebradas San Carlos, San Ildefonso y León. (Foto: Johnny Aurazo) - / - En La Libertad las provincias en alerta son Trujillo, Ascope, Virú, Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco. (Foto: Johnny Aurazo) - / -