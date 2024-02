Pasados unos días desde que se dio conocer la negativa de Paolo Guerrero por llegar a La Libertad y sumarse a los trabajos del cuadro poeta, el atacante por fin salió a hablar y precisar los verdaderos motivos que conllevaron a retroceder en su decisión de jugar en la liga peruana.

La mañana de este jueves, Guerrero indicó que, efectivamente, su madre Petronila Gonzáles (conocida como Doña Peta) ha venido recibiendo mensajes extorsivos durante los últimos días. Si bien al principio tomó las cosas con calma, dijo que las amenazas se volvieron constantes, lo que obligó que converse con su familia y representante para evaluar seriamente si era conveniente llegar a Trujillo bajo el actual contexto de inseguridad.

“Firmé el contrato y se lo envié a mi abogado, quien era el que estaba en contacto con César Vallejo, sobre todo con Richard Acuña (presidente del club). Todo era felicidad y tranquilidad, ya me hacía la idea de que iba a viajar a Trujillo. Por la noche, ese mismo día, mi mamá me llama muy preocupada a decirme “mira los mensaje que me han mandado”. Estaba muy nerviosa”.

Algunos de los mensajes recibidos por la madre de Guerrero.

El jugador reveló que ya ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional, en Lima, debido a que su madre se encuentra en la capital. Guerrero expresó que siente que se está vulnerando la seguridad de él y su familia.

Asimismo, mostró los mensajes enviados por los delincuentes días atrás. “Habla tía Peta, mándale este recado a Paolo, acá el norte es nuestro y que vaya acomodándose a nuestro ritmo. Queremos que nos haga una colaboración a la organización, caso contrario así esté con 10 guardaespaldas lo vamos a topar”, se lee en uno de los mensajes.

En otro, los facinerosos señalan que el delantero peruano puede estar con ellos “en el cielo o en el infierno” y que analicen la situación ya que las consecuencias pueden ser “peores” para el jugador y toda su familia.

“Que nos llame, y si llama a la policía la próxima comunicación que tendremos será cuando le hagamos un atentado. (...) Sean inteligentes y den una solución por el bien de todos. Si ya no veo interés, agregaré un secuestro más a mi lista para pedir 7 cifras”, se aprecia en otro mensaje del 2 de febrero.

En una de las últimas amenazas enviadas a la mamá de Guerrero, el pasado 14 de febrero, escriben los siguiente: “Así me bloqueen los voy a tener locos, a ti y a toda tu familia. Pidan ayuda a quien sea, aquí la única solución es que me llamen con tu salida (dinero) sobre la mesa”.

El goleador nacional agregó que incluso se contactó con el futbolista Christian Cueva, quien es oriundo de La Libertad, para que le brinde alcances de la situación que se vive en Trujillo. “Llamé a Christian Cueva, porque él es de allá, y quería saber más del tema. Me dijo ‘acá la cosa está picante, está brava, pero quédate tranquilo’”, señaló.

Pese a ello, Paolo Guerrero ya decidió no jugar en Trujillo. En ese sentido, reveló que tomó contacto con los dueños de la Universidad César Vallejo para hacerles saber la situación y manifestarles su decisión por el bien de su familia. Sin embargo, el delantero se mostró fastidiado por el accionar del cuadro poeta y aseguró que el club no quiere llegar a un buen entendimiento para resolver el contrato y que prácticamente le han dado un ultimátum.

Otro de los mensajes recibidos por la mamá del futbolista muestran con total frialdad el objetivo de la red criminal que está detrás.

“Me preocupa la manera cómo el club lo está tomando. Nos dan a entender que voy a Trujillo a pesar de la inseguridad, o no juego al futbol. A pesar de que he estado en países y ciudades peligrosas, nunca había recibido amenazas y esto me ha chocado mucho. Le he dicho a Richard (Acuña) que queremos resolver esto amigablemente, no se trata de dinero. Pero cuando ya se hacen los desentendidos, mandan un documento haciendo pasar por agua tibia la situación, que no es tan brava la cosa, me molesta mucho”, agregó.

Por su parte, el abogado de Paolo Guerrero, Julio García, reveló que se comunicaron con el Ministerio del Interior (Mininter) para ponerlos en conocimiento de las amenazas recibidas por la mamá del jugador y solicitar algún tipo de ayuda o protección.

Sin embargo, contó que el ministro Víctor Torres le respondió que iban a vigilar el tema, pero que el sector no podía brindarle seguridad al goleador al no tratarse de una autoridad. Adicional a ello, precisó que el titular de la cartera le recomendó al futbolista contratar seguridad privada.

“El ministro del Interior dijo que iban a ver el tema, pero dijo que recomendaba el tema de la seguridad privada. Claro, como Paolo no es una autoridad, no tiene derecho. Eso fue lo que nos dijo”, declaró.

Vale precisar que la Policía Nacional informó la tarde de este jueves que ante las amenazas de extorsión que habría recibido la familia del futbolista Paolo Guerrero, “un grupo de agentes realizan las investigaciones a fin de dar con los autores de los mensajes”.

Desprolijidades

El tema Guerrero se manejó de manera desprolija desde varios espacios, desde el club, la prensa y el propio jugador. En primer término tuvo que ver con una promesa de seguridad que el club no podía garantizar. Según indicó el entorno del jugador, la seguridad propia y la de su familia era un tema clave para el deportista.

Las noticias policiales que día a día llenaban las portadas de los diarios desanimaban más al jugador, algo que ni la declaratoria de emergencia ejecutada por el Gobierno pudo menguar en el delantero. A ello se sumó que en diversos medios informativos se difundió el sueldo que Guerrero ganaría, lo que supuso un mayor riesgo para su familia.

Si bien aún el tema Guerrero no está definido, de romper el acuerdo con la Universidad César Vallejo, Guerrero tendría que pagar una suma superior al millón de dólares, algo que el club norteño haría respetar.

Para el exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, supone un gran riesgo para la familia del jugador que se difunda cuánto ganará. “Es preocupante que salga a la luz lo que va a recibir mensualmente Paolo Guerrero. Sabiendo la gran ola de extorsiones es perjudicial porque lo expone a él y su familia ante los delincuentes”, dijo a El Comercio.

Añadió que en estos contratos hay una figura que se llama “desistimiento” y otra denominada “penalización”. Asimismo, Pérez Rocha lamentó que Universidad César Vallejo no haya podido garantizarle la seguridad que se le prometió previo al contrato firmado.

Reacción a la cronología de hechos

Para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, una primera reflexión de este caso es que es preocupante y al mismo tiempo lamentable que se produzca este nivel y grado de extorsión, básicamente porque han elegido a una persona que tiene una connotación internacional, un futbolista reconocido en Latinoamérica y buena parte del mundo.

“Esto de alguna forma daña la imagen del país y por supuesto va a tener un impacto en el flujo seguramente de turismo hacia La Libertad, en concreto hacia Trujillo”, consideró.

En tanto, en relación a la cronología de hechos, señaló que lo deseable hubiese sido que, apenas la familia del jugador recibió los mensajees amenazantes, se hubiese puesto de inmediato en contacto con la Policía Nacional para interponer una denuncia. De tal forma la policía hubiera tenido formalmente conocimiento del asunto para las diligencias respectivas.

“Hubiese sido muy importante, dado la notoriedad de Paolo Guerrero, que lo haya podido hacer bajo el conducto regular y no esperar tener acceso al ministro del Interior parea sentar la denuncia y pedir algún tipo de garantía. Esto hubiera servido de ejemplo también para los demás ciudadanos, para que vean que sin necesidad de tener la llegada de Paolo, pueden acceder, como todos, a un buen traro en la comisaría que corresponde”, comentó.

En tanto, Valdes rechazó la respuesta que habría dado el ministro Víctor Torres al abogado del jugador, sobre que contrate seguridad privada. La calificó de lamentable, pues dijo que debió mostrar un rol más proactivo.

“Es realmente lamentable que un ministro del Interior, del cual depende en buena parte la seguridad personal de todos los ciudadanos, no responda que se investigará de inmediato, o que se coordinará con el Ministerio Público. La respuesta de que “contrate seguridad privada” no está a la altura de un ministro de Estado”, resaltó.

Por otra parte, destacó que lo ocurrido con Guerrero es un indicador claro de que los extorsionadores van a hacer uso de todas las herramientas posibles apenas vean una oportunidad de obtener dinero de manera ilícita. En esa línea, precisó que sería “tremendamente importante que la fiscalía ya inicie, conjuntamente con la policía, las investigaciones para dar con los delincuentes, dado que el caso ya es de conocimiento público”.

“Sin duda, la policía y el Estado debieran invertir mucho más y coordinar con las empresas dedicadas a la telefonía para ver de qué manera se puede hacer un rastreo y seguimiento mas eficiente de este tipo de llamadas o mensajes. Es absolutamente frecuente la venta indiscriminada de chips durante los últimos meses, y esto está muy relacionado con el incremento de la extorsión”, puntualizó.

Estado de emergencia

La noche del martes, el Gobierno publicó el decreto supremo que oficializa el estado de emergencia en la provincia. Como parte de las restricciones por el estado de emergencia, quedarán suspendidas la atención de locales comerciales, eventos sociales y espectáculos desde las 00 horas hasta las 4 de la mañana.

Al respecto, Torres precisó que como parte de esta medida la policía aumentará el número de efectivos de investigación criminal en Trujillo, correspondiente a las unidades de investigación criminal, operaciones especiales, inteligencia, entre otras áreas.

“Existe una serie de bandas y organizaciones criminales que vienen haciendo daño especialmente en las zonas más pobladas: Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, etc. Por eso se ha tomado esta medida”, sostuvo el titular de la cartera.