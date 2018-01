Papa Francisco: 31 imágenes acompañarán su visita a Trujillo

En diciembre, el papa Francisco sorprendió a los peruanos con un mensaje a un mes de su visita a Trujillo (La Libertad). “Mis queridos hermanos del norte peruano, a ustedes que vendrán con sus imágenes y patronos les mando un saludo grande. Tengo muchas ganas de encontrarme con ustedes. ¡Perú tiene tantos santos!”, dijo su Santidad desde El Vaticano.



A Francisco no le falta razón cuando expresa su admiración por las tradiciones religiosas que se practican en nuestro país. En su visita a Trujillo, el 20 de enero, 31 imágenes lo acompañarán desde la misa que oficiará en la explanada que aún se construye en el balneario de Huanchaco, confirmó el Arzobispado Metropolitano de Trujillo a El Comercio.



De las 31 imágenes, 20 son de La Libertad, cuatro de Cajamarca, tres de Lambayeque, dos de Piura, una de Amazonas, así como las Reliquias de los Mártires de Chimbote, los sacerdotes polacos Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, y el italiano Alessandro Dordi, asesinados por Sendero Luminoso en 1991.



El 3 de diciembre del 2015, el mismo Francisco aprobó los decretos que reconocieron como mártires a los tres misioneros “por ser víctimas de actos de odio a la fe”. Dos días después, fueron beatificados en Chimbote, Áncash, ante más de 25 mil personas.



“Es muy hermoso que las reliquias de nuestros hermanos beatificados se encuentren con el papa Francisco. Hablamos de un martirio, de sangre derramada por el pueblo, por la fe, por el evangelio. Ellos dieron sus vidas por la población y son un símbolo de paz, precisamente lo que quiere transmitirnos Su Santidad”, señaló el padre Gregorio Adamczyk, de los Franciscanos Conventuales de Chimbote, en diálogo con El Comercio.



-Peregrinación a Trujillo-

Las Reliquias de los Mártires de Chimbote partirán y llegarán a Trujillo el 18 de enero, dos días antes de la visita del vicario de Cristo. Se calcula que 20 mil fieles católicos llegarán con ellas.



En Trujillo se encontrarán con las imágenes de la Virgen de la Puerta de Otuzco y del Señor Cautivo de Ayabaca, entre otras. La Mamita partirá de la ciudad andina de Otuzco a las 5 a.m. del 15 de enero en su Mariamóvil. Tras 70 kilómetros de recorrido, y acompañada de unos 30 mil devotos, se cree que llegará a la Catedral de Trujillo a las 8 p.m. del mismo día.



“Es un regalo de Dios de que ‘La Mamita’ se encuentre con el papa Francisco”, sostuvo Julio Reyes Ponce, presidente de la Hermandad de la Virgen de la Puerta de Otuzco. Él está emocionado porque la Virgen será coronada canónicamente por Su Santidad como “Madre de la misericordia y de la esperanza”.



Este será el segundo título que recibirá la Virgen de la Puerta de Otuzco. En 1943 fue denominada Patrona del Norte del Perú y Reina de la Paz Universal por el Nuncio Apostólico monseñor Fernando Cento. El 4 de febrero de 1985, en su única visita a Trujillo, el papa Juan Pablo II oró frente a ella.



El padre Hipólito Purizaca Sernaqué, vicecoordinador de la visita del Papa a Trujillo, precisó que las imágenes comenzarán a llegar a Trujillo el 15 de enero y se instalarán en la catedral de la ciudad. El 19 de enero, un día antes de la visita de Francisco, serán llevadas a Huanchaco donde se celebrará una vigilia desde las 7 p.m.



“Vamos a vivir una fiesta católica jamás vista en Trujillo y, hasta donde sabemos, nunca en una visita de Su Santidad ha habido la presencia de tantas imágenes. Estas se llevarán un pedazo de su encuentro con el papa Francisco y bendecirán a cada uno de sus pueblos”, expresó Purizaca.



Luego de la misa en Huanchaco y de visitar a los damnificados de El Niño costero en el barrio de Buenos Aires, Francisco se dirigirá a la Plaza de Armas de Trujillo. Desde las 4:45 p.m. tendrá un encuentro mariano con más de 10 advocaciones. El resto de imágenes, como la Santísima Cruz de Chalpón, lo despedirá en el aeropuerto de Trujillo cuando regrese a Lima, a las 6:15 p.m., del mismo sábado 20.



Lista de imágenes que llegarán a Trujillo son:

1. Virgen de la Puerta de Otuzco (La Libertad)

2. Santísima Cruz de Chalpón de Motupe (Lambayeque)

3. Divino Niño del Milagro de Eten (Lambayeque)

4. Señor Cautivo de Ayabaca (Piura)

5. Virgen de las Mercedes de Paita (Piura)

6. Virgen Dolorosa de Cajamarca (Cajamarca)

7. Virgen de la Asunción de Cutervo (Cajamarca)

8. Virgen Asunta de Chachapoyas (Amazonas)

9. Inmaculada de Chota (Cajamarca)

10. Sagrada Familia de Chiclayo (Lambayeque)

11. Nuestra Señora de Alta Gracia de Huamachuco (La Libertad)

12. San Francisco de Asís de Huamachuco (La Libertad)

13. Santo Toribio de Mogrovejo de Tayabamba (La Libertad)

14. Señor de los Milagros de Trujillo (La Libertad)

15. Nuestra Señora de Guadalupe (La Libertad)

16. Señor de la Caña de Chiclín (La Libertad)

17. Señor de la Piedad de Simbal (La Libertad)

18. Santiago Apóstol de Santiago de Chuco (La Libertad)

19. Virgen de la Asunción de Usquil (La Libertad)

20. Santísima Trinidad de Cuyuchugo (Usquil) (La Libertad)

21. Virgen de la Medalla Milagrosa de Trujillo (La Libertad)

22. San Jerónimo de Mollepata (Santiago de Chuco) (La Libertad)

23. Señor de Huamán (La Libertad)

24. Santísima Virgen de los Dolores de Virú (La Libertad)

25. Virgen del Socorro de Huanchaco (La Libertad)

26. Santa Lucía de Moche (La Libertad)

27. San Jorge de Cajamarca (Cajamarca)

28. Reliquias de los Mártires de Chimbote (polacos Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski e italiano Alessandro Dordi) (Áncash)

29. San Martín de Porres (La Libertad)

30. San Pedro de Huanchaco (La Libertad)

31. Cruz Peregrina de los Jóvenes (La Libertad)



Cifra: 5 mil devotos del Señor Cautivo de Ayabaca acompañarán a la venerada imagen a su encuentro con el papa Francisco en Trujillo.



Dato: cada una de las imágenes llegará a Trujillo por solicitud de las propias diócesis de su localidad natal. No todas fueron aceptadas.