Empresa minera que opera en Pataz denuncia que las Fuerzas Armadas no han logrado recuperar la mina Francés, la cual es ocupada por banda de mineros ilegales, incluso luego del enfrentamiento que dejó a tres miembros del Ejército heridos durante operativo.

“Pese a varios intentos, las fuerzas del orden no han logrado recuperar la zona debido al alto poder de fuego de los invasores, que operan con armamento de guerra”, denuncia la empresa Cateos Alex EIRL.

Así, denuncian que la toma de este socavón comenzó el 1 de septiembre y, aunque inicialmente se informó su recuperación, los trabajadores fueron atacados al intentar ingresar. En un nuevo operativo, el 3 de septiembre, hubo tres militares heridos y se incautó material explosivo, pero el control no se restableció.

Además, el último intento de recuperación, el 6 de septiembre, fue suspendido por una presunta orden del fiscal Limber Malqui, y desde entonces no se ha intervenido nuevamente.

El 7 de septiembre, Edith Rojas Sánchez, administradora del minero Luis Javier Chacón Centurión, denunció que maquinaria estaría operando en la zona invadida a pesar de que este ciudadano no cuenta con Reinfo. Por ello, creen que Chacón estaría participando en la usurpación y que este tiene un contrato vigente con la empresa Poderosa.

“Todo ocurre a pesar del estado de emergencia decretado por el Gobierno el pasado 7 de agosto, que faculta a las Fuerzas Armadas a tomar control del orden interno en Pataz. La mina Francés, sin embargo, continúa en manos de delincuentes”, señalan en su pronunciamiento.

Hace una semana, miembros del Ejército del Perú resultaron heridos de bala durante un enfrentamiento con mineros ilegales en la provincia de Pataz. El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles 3 de septiembre, en el sector La Esperanza, del centro poblado Pueblo Nuevo, en el marco de un operativo del Comando Unificado Pataz (CUPAZ).

Alrededor de las 03:35 horas, los efectivos irrumpieron en una bocamina clandestina utilizada por organizaciones criminales dedicadas a la extracción ilegal de minerales.

Desde el interior de las galerías, los delincuentes abrieron fuego contra los militares, hiriendo a tres suboficiales identificados como Herlin Monteblanco Castro, Roy Flores Baneo y Edwin Zavaleta Mejía, este último con una lesión por roce de proyectil en el pómulo derecho. Todos ellos fueron trasladados a Lima para ser atendidos.

