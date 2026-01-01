El Ministerio Público informó que la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, en La Libertad, abrió una investigación preliminar por el delito de homicidio en agravio de tres personas cuyos cuerpos fueron hallados con impactos de bala en la bocamina ‘Papagayo’, sector Morena, en el distrito y provincia de Pataz.

El fiscal provincial Limber Pascual Mallqui Acosta dispuso el levantamiento de los cuerpos para su traslado a la División Médico Legal II – Trujillo, con la finalidad de que se les realice la necropsia correspondiente.

Asimismo, se encargó al personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huamachuco que efectúe la pericia balística de 11 casquillos hallados en la escena del crimen.

En esa misma línea, la fiscalía dispuso recabar las declaraciones testimoniales del personal de seguridad privada de la zona minera y de los policías que intervinieron; la inspección técnico policial en el lugar y la verificación de las cámaras de videovigilancia, entre otras diligencias urgentes orientadas a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales.

Alcalde de Pataz lamenta asesinato

Más temprano, el alcalde de Pataz, Aldo Mariño, lamentó el asesinato de las tres personas en la bocamina ‘Papagayo’ y pidió al Gobierno central que atienda de forma urgente la problemática de seguridad que afecta a su jurisdicción.

“Esto demuestra claramente que es triste que Pataz salga en las noticias por asesinatos. El Estado, el Gobierno central ha fracasado en la provincia de Pataz, qué triste es que a Pataz se le mienta tan fácil, que se sienta olvidado por el Gobierno central. Necesitamos ser escuchados, ser atendidos, necesitamos la presencia del Gobierno, del Ministerio del Interior, pero que no vengan a tomarse la foto, sino que vengan a resolver la problemática que tiene Pataz”, dijo el alcalde en Canal N.