Un operativo conjunto del Comando Unificado de Pataz permitió la liberación de 33 mineros que permanecían secuestrados desde el jueves por un grupo de delincuentes armados que irrumpió en la mina La Joya, ubicada en el centro poblado Pueblo Nuevo, en la provincia de Pataz, región La Libertad.

La intervención se realizó durante más de diez horas y culminó en la madrugada de este viernes 15 de mayo, según informaron fuentes policiales y militares vinculadas al operativo.

El rescate estuvo a cargo del Comando Unificado de Pataz, equipo conformado por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que opera en la zona durante el estado de emergencia para enfrentar la minería ilegal y el crimen organizado.

Liberan a 33 mineros secuestrados en Pataz tras operativo conjunto de fuerzas del orden. (Foto: Captura/Canal N)

De acuerdo con el reporte oficial, de los 33 trabajadores liberados solo uno resultó herido, aunque sin lesiones de gravedad.

La operación se desarrolló por etapas. En una primera intervención fueron rescatados 20 mineros y posteriormente el resto de trabajadores retenidos dentro del socavón.

Sin embargo, las autoridades informaron que los delincuentes lograron escapar utilizando túneles subterráneos de la mina perteneciente a la empresa Inversiones Mineras Gheraldin.

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Comando Unificado de Pataz rescata a 33 mineros secuestrados en La Libertad



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Según las primeras investigaciones, el ataque criminal ocurrió alrededor de las 5:00 p.m. del jueves 14 de mayo, cuando un grupo fuertemente armado ingresó al sector denominado La Joya 24-27 con el presunto objetivo de tomar el control de la operación minera.

Familiares de los trabajadores secuestrados denunciaron el hecho ante la comisaría de Chagual, lo que permitió movilizar inicialmente a efectivos de la División Policial de Orden y Seguridad de Pataz.

No obstante, la intervención quedó finalmente bajo control del Cupaz, organismo encargado de ejecutar acciones contra organizaciones criminales y actividades de minería ilegal en la provincia.