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Rescatan a trabajadores retenidos por delincuentes armados en mina de La Libertad. (Foto: Captura/Canal N)
Rescatan a trabajadores retenidos por delincuentes armados en mina de La Libertad. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

Un operativo conjunto del Comando Unificado de Pataz permitió la liberación de 33 mineros que permanecían secuestrados desde el jueves por un grupo de delincuentes armados que irrumpió en la mina La Joya, ubicada en el centro poblado Pueblo Nuevo, en la provincia de Pataz, región La Libertad.

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