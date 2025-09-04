Tres miembros del Ejército del Perú resultaron heridos de bala durante un enfrentamiento con presuntos mineros ilegales en la provincia de Pataz, región La Libertad. El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles 3 de septiembre, en el sector La Esperanza, del centro poblado Pueblo Nuevo, en el marco de un operativo del Comando Unificado Pataz (CUPAZ).

Según información preliminar, alrededor de las 03:35 horas, los efectivos irrumpieron en una bocamina clandestina utilizada por organizaciones criminales dedicadas a la extracción ilegal de minerales.

Desde el interior de las galerías, los delincuentes abrieron fuego contra los militares, hiriendo a tres suboficiales identificados como Herlin Monteblanco Castro, Roy Flores Baneo y Edwin Zavaleta Mejía, este último con una lesión por roce de proyectil en el pómulo derecho.

Tras recibir atención inmediata en la zona, los tres heridos fueron evacuados vía aérea al Hospital Militar Central en Lima, donde permanecen con diagnóstico estable, informó el comando médico.

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, confirmó el ataque y destacó el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra la minería ilegal en Pataz. “Estos valerosos efectivos fueron atacados mientras cumplían con su deber. El Comando Unificado Pataz viene obteniendo resultados contundentes en la zona”, señaló.

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, el ministro de @MindefPeru, Walter Astudillo, y el Jefe del @CCFFAA_PERU David Ojeda, visitaron a los suboficiales EP Edwin Zavaleta, Herlin Monteblanco y Roy Flores, heridos durante una operación contra la minería ilegal en… pic.twitter.com/sTzwtWFTlP — Consejo de Ministros (@pcmperu) September 4, 2025

Los militares heridos recibieron la visita del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP David Ojeda Parra, y del comandante general del Ejército, general EP César Briceño Valdivia, quienes expresaron su respaldo y reconocimiento por la labor realizada.

De acuerdo con el Comando Operacional Norte, desde su creación el CUPAZ ha ocasionado más de 238 millones de soles en pérdidas a las economías ilegales vinculadas a la minería en Pataz, considerada una de las zonas de mayor riesgo por la presencia de organizaciones criminales armadas.