El alcalde de Pataz (La Libertad), Aldo Mariño, denunció este jueves, 1 de enero de 2026, que, según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), tres personas habrían sido asesinadas y otras siete estarían desaparecidas tras un ataque perpetrado contra una concesión minera en la localidad de Vijus.

Según informó el burgomaestre, en diálogo con Canal N, el ataque ocurrió en las horas previas a la llegada del Año Nuevo 2026.

Sin embargo, alertó que la cifra de víctimas puede ser mayor, debido a que medios locales y personas de la zona dicen que el número de muertos asciende a 13 más dos desaparecidos.

El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, informó sobre un atentado en un socavón minero con al menos 3 muertos y hasta 15 posibles víctimas. Pidió una investigación integral y acciones concretas del Estadohttps://t.co/1mVzuMiapO — Canal N (@canalN_) January 1, 2026

“Esto demuestra claramente que es triste que Pataz salga en las noticias por asesinatos. El Estado, el Gobierno central ha fracasado en la provincia de Pataz, qué triste es que a Pataz se le mienta tan fácil, que se sienta olvidado por el Gobierno central. Necesitamos ser escuchados, ser atendidos, necesitamos la presencia del Gobierno, del Ministerio del Interior, pero que no vengan a tomarse la foto, sino que vengan a resolver la problemática que tiene Pataz”, dijo el alcalde.

Añadió que la PNP se encuentra realizando las investigaciones respectivas para determinar en qué circunstancias ocurrió este nuevo ataque que enluta al citado distrito liberteño.

Trágico antecedente

En mayo pasado, 13 trabajadores fueron secuestrados y asesinados en Pataz. Los cuerpos fueron hallados con indicios de haber sido ejecutados a sangra fría en un socavón al interior de una mina de propiedad de la empresa Poderosa.