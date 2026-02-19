Pataz: reportan enfrentamiento entre fuerzas del orden y pobladores en pleno centro

Un enfrentamiento entre fuerzas del orden y pobladores se habría producido la tarde de este jueves 19 de febrero en pleno centro de Pataz, en la región La Libertad. El incidente ocurrió en una zona urbana de la ciudad y generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar.

Durante el operativo se habrían registrado detonaciones y el uso de gases lacrimógenos. Asimismo, se reportó que se realizaban disparos en el área urbana, lo que provocó temor entre los habitantes ante la situación de violencia en espacios públicos.

Sin embargo, hasta el momento no se conocen con claridad las circunstancias en las que se desencadenó el enfrentamiento ni las razones que lo originaron. Tampoco existe un pronunciamiento oficial de las autoridades que precise un balance de daños o afectados.

De igual manera, no se ha confirmado de forma oficial si hay personas fallecidas o heridas como consecuencia de estos hechos.

Cabe resaltar que el distrito de Pataz continúa bajo estado de emergencia. El pasado 30 de enero, el Gobierno dispuso prorrogar por 60 días calendario esta medida con el objetivo de reforzar el control del orden interno y enfrentar la criminalidad asociada a la minería ilegal.

Durante este periodo excepcional, se encuentran restringidos derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Además, se mantiene la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz desde las 22:00 hasta las 05:00 horas.