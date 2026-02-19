Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pataz: reportan enfrentamiento entre fuerzas del orden y pobladores en pleno centro. (Foto: Captura/Difusión)
Por Redacción EC

Un enfrentamiento entre fuerzas del orden y pobladores se habría producido la tarde de este jueves 19 de febrero en pleno centro de Pataz, en la región La Libertad. El incidente ocurrió en una zona urbana de la ciudad y generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar.

La Libertad

