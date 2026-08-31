Jenss Marty Lara Tantaquilla sigue desaparecido. Foto: América Noticias
Jenss Marty Lara Tantaquilla sigue desaparecido. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Continúan las investigaciones es en torno al asesinato de cuatro personas y secuestro de un joven empresario minero, el pasado fin de semana en Trujillo. El jefe de la Región Policial La Libertad informó que las investigaciones por el reciente caso de violencia registrado en Trujillo se encuentran “avanzadas” y que la Policía Nacional ya realizó algunas capturas vinculadas al hecho.

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