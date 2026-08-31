Continúan las investigaciones es en torno al asesinato de cuatro personas y secuestro de un joven empresario minero, el pasado fin de semana en Trujillo. El jefe de la Región Policial La Libertad informó que las investigaciones por el reciente caso de violencia registrado en Trujillo se encuentran “avanzadas” y que la Policía Nacional ya realizó algunas capturas vinculadas al hecho.

Asimismo, indicó que las autoridades policiales vienen coordinando acciones para esclarecer el caso y reforzar la seguridad en la región. Las investigaciones buscan determinar el grado de participación de los detenidos y reunir los elementos necesarios para continuar con las diligencias correspondientes.

Todo apuntaría que las organizaciones criminales implicadas en este acto delincuencial serían de ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’, dos bandas vinculadas a extorsiones, sicariato y minería ilegal.

Asimismo, la PNP también informó que un equipo especializado de la División de Secuestros llegó desde Lima para reforzar las investigaciones y trabajar en la ubicación del hombre de negocios.

También llegó a Trujillo el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, compañado de autoridades y representantes de las fuerzas del orden para coordinar las acciones de seguridad.

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Empresario ligado a lavado de oro

Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, es natural de Chillia, Pataz. Esta vinculado a la empresa Consorcio Minero JyJ E.I.R.L. con dirección oficial en la ciudad de Tarma, en Junín.

También aparece como dueño de la empresa minera Matwork, fundada en el 2013 y que fue investigada por la PNP por lavado de oro.

Sobre los fallecidos, se trataría de Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.