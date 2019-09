El sereno que usa un chaleco antibalas de cartón para combatir la delincuencia

El chaleco antibalas que usa Óscar Contreras Luna, sereno de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, en Trujillo, no está hecho de capas de fibras laminadas, sino es de cartón y cola de carpintero. Confeccionarlo en su departamento le costó S/5.

“Lo uso porque mi hijo teme que los delincuentes me hagan daño”, confiesa. El 30 de agosto, un compañero suyo fue baleado cuando perseguía a dos delincuentes que habían perpetrado un asalto en el referido distrito. Segundo Guarniz, el agente herido, iba en una camioneta de serenazgo, pero la bala penetró el parabrisas y le cayó en el tórax. Afortunadamente, sobrevivió.

Óscar Contreras cumplirá este sábado 7 años, 7 meses y 7 días en el cuerpo de serenazgo de Víctor Larco, uno de los cinco distritos más convulsos de Trujillo en el ránking de homicidios registrados en lo que va de este año. Pese a que su vida corre peligro todos los días, nunca en siete años de servicio la municipalidad le ha entregado un chaleco antibalas.

Según Óscar, la idea de confeccionarse un chaleco antibalas de cartón la copió de un programa de televisión. (Foto: Johnny Aurazo)

“A raíz del atentado contra mi compañero me he visto en la necesidad de protegerme de la manera más ligera, rápida y económica, pues tengo familia y la municipalidad aún no adquiere chalecos antibalas. Nunca he sufrido algún atentado, pero el crimen ha crecido y hay que cuidarse”, añade a El Comercio.

Según Óscar, de 43 años, la idea de confeccionarse un chaleco antibalas de cartón la copió de un programa de televisión. En él contaban que los antiguos chinos elaboraron sus propios chalecos con cartón prensado para minimizar costos. “Lo que hago es pegar dos cartones con cuatro capas de cola sintética para madera. Luego de que esta seca, se forma una película resistente. La bala va a pasar el cartón, pero esa capa va a minimizar el riesgo de impacto”, asegura.

Óscar trabajo en uno de los cinco distritos más convulsos de Trujillo, según en el ránking de homicidios registrados en lo que va de este año. (Foto: Johnny Aurazo)

– Sentido común –

Debido a la escasez de policías –un agente por cada 1.151 habitantes en La Libertad, según un último informe de la Contraloría–, un alto porcentaje de patrullajes que realizan los distintos cuerpos de serenazgo de Trujillo se desarrolla sin la compañía de un policía, aun cuando el hampa golpea a esta parte de la región desde hace más de una década.



Si bien los serenos no pueden usar armas letales para el cumplimiento de sus funciones, para Ricardo Valdés Cavassa, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, es razonable que estos agentes porten la mayor cantidad de protección y sea la municipalidad de su jurisdicción la que les brinden los equipos de seguridad.

“La función de un sereno solo es preventiva, pero ante la escasez de policías están supliendo la labor que cumplen estos”, sostiene Valdés.



El coronel PNP (r) Roger Torres Mendoza, exjefe policial en La Libertad, refiere que aunque la ley no lo obliga, "por sentido común un sereno debe portar chaleco antibalas”. “Es un funcionario que pone en riesgo su vida”, agrega.

