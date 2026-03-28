La policía de Trujillo está realizando investigaciones para dar con los autores intelectuales detrás del ataque por parte de sicarios que trataron de asesinar a un hombre que estaba internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Regional Docente de esta ciudad.

El general PNP Franco Moreno, jefe de la III Macro Región de La Libertad, informó ante la prensa que hasta el momento han detenido a tres personas, incluyendo al sujeto que ingresó con una jeringa con una sustancia desconocida y presuntamente letal para atacar al paciente en UCI.

Estos fueron identificados como Juan Carlos Sánchez Noriega de 19 años, alias ‘Cínico’. “Él ha venido portando la jeringa”, precisó el general Moreno. También fue detenido David Chávez Castañeda, trabajador asistencial del hospital de 54 años y quien fue el encargado de hacer ingresar al sicario.

Finalmente, la PNP intervino a Helen Pirgo Villar de 21 años quien trató de borrar pruebas como las coordinaciones por WhatsApp en el celular de su pareja, Sánchez Noriega. Por esto, la policía la considera parte del complot.

Detalles del intento de asesinato en UCI de Trujillo

El objetivo del ataque era Eduardo Castillo Castro, de 35 años, quien sobrevivió a un ataque a balazos por parte de sicarios en el distrito Florencia de Mora el 21 de marzo en el que falleció su amigo Jorge Luis Quezada (46).

“Aún tenemos que establecer bien qué organización criminal estaría sobre estos eventos, pero estos señores tenemos conocimiento que tienen acercamientos a Los Pulpos, pro en el camino vamos a tener que probarlo o descartarlo”, indicó el general PNP.

Las investigaciones siguen adelante con los tres intervenidos, quienes hasta el momento han brindado información falsa y confusa, además de haber tratado de borrar indicios de todas las coordinaciones para llevar a cabo el asesinato en la UCI del hospital.