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Los tres intervenidos incluyen a un trabajador asistencial del Hospital Regional Docente de Trujillo. (PNP)
Los tres intervenidos incluyen a un trabajador asistencial del Hospital Regional Docente de Trujillo. (PNP)
Por Redacción EC

La policía de Trujillo está realizando investigaciones para dar con los autores intelectuales detrás del ataque por parte de sicarios que trataron de asesinar a un hombre que estaba internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Regional Docente de esta ciudad.

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