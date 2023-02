“Realicé un primer disparo para alejar esa amenaza y los siguientes dos disparos fueron porque yo veía al animal sufrir, y no quería verlo sufrir”, es es parte del testimonio de Emiliano Paico Zumaeta (24), quien mató a un perro de raza rottweiler en un parque de Trujillo. Sobre el sujeto hay un pedido de nueve meses de prisión preventiva.

Según reveló, se sintió amenazado por el perro y por esa razón realizó un primer disparo. El hombre paseaba a su mascota de menor tamaño. Ambos animales corren y en un primer momento parece que juegan pero según el denunciado el rottweiler, de nombre Teo, intentó atacar a su mascota.

Solicitan 9 meses de prisión preventiva para sujeto que mató a un perro

Ocurrió en el parque Inmaculada concepción, ubicado en la urbanización Primavera, en Trujillo. En imágenes captadas por una cámara de seguridad se ve que un cachorro de rottweiler corre por el parque.

Emiliano Paico Zumaeta dispara en cuatro oportunidades contra Teo. Según la familia y vecinos, el can muerto no era violento. Muestra de ello es que cuando el sujeto decide asustarlo para evitar la supuesta pelea entre perros, Teo se retira varios metros. El can tenía un bozal en todo momento, por lo que los dueños señalan que no generaba peligro.