En enero de este año, Wilfredo ingresó a trabajar como operario de maquinarías en el campamento minero Ñuñabamba [propiedad del Consorcio Minero Horizonte], ubicado en el distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz (La Libertad).

Su jornada laboral era 28x14; Es decir, 28 días en la mina y los otros 14 días las pasaba con su esposa y tres hijos en su natal Junín. Este régimen solo lo realizó una vez, ya que desde el pasado 27 de febrero no regresa a su casa a consecuencia de las disposiciones de la empresa ante el COVID-19.

“Muchos de nosotros llevamos más de 80 días trabajando. No veo a mi familia en todo este tiempo y la comunicación con ellos es poca", asegura Wilfredo.

La situación de los aproximadamente 800 trabajadores de Ñuñabamba se volvió crítica en los últimos días luego de los resultados de coronavirus. Esta cifra aumentaría con el personal de los campamentos Trapiche y Retama, también de CMH.

“A los que salimos positivos nos llevaron al campamento minero de Trapiche para pasar la cuarentena, pero los ambientes donde estamos están sucios y en mal estado. Lo mismo sucede con el comedor y en el tópico nos dicen que no hay medicinas. Estamos abandonas", denuncia Wilfredo.

Trabajadores positivos al COVID-19 denunciaron la precaria situación en la que están pasando la cuarentena.

Otro de los trabajadores de Ñuñabamba, quién se identificó como Gonzalo por temor a represalias, dijo que habrían unos 190 casos positivos al COVID-19. Algunos de ellos presentan síntomas como fiebre y tos.

“Nos hicieron pruebas rápidas entre ayer y hoy, pero no nos han dicho si nos trasladarán o no. Algunos de los compañeros se fueron del campamento huyeron porque no tienen medicinas”, aseguró.

Este Diario buscó comunicarse con la empresa en los teléfonos que consignan en su página web, pero no dieron respuesta.

Lenin Bazán, congresista del Frente Amplio por La Libertad, manifestó a El Comercio que la dirección de Salud de Pataz confirmó casos positivos de trabajadores de los campamentos minero de CMH. “Ayer conversé con representantes de la empresa y quedaron en darme una respuesta sobre las acciones que van a realizar, pero hasta ahora no lo hicieron”, dijo.

