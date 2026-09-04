Nuevos elementos se suman a la investigación por el secuestro de un empresario y el asesinato de cuatro personas ocurrido en Trujillo. Un testigo declaró ante la Policía Nacional y la Fiscalía que trasladó en su vehículo a uno de los presuntos falsos policías que habría participado en el hecho.

De acuerdo con su testimonio, el sujeto vestía un uniforme policial, portaba un arma de fuego y tenía acento venezolano. El hombre habría detenido el automóvil en el centro de Trujillo y subido a la parte posterior, donde permaneció varios minutos mientras revisaba su teléfono celular.

Testigo relata cómo un falso policía armado lo obligó a trasladarlo tras el secuestro en Trujillo. (Foto: Captura / América Noticias)

El conductor señaló que, durante el recorrido, advirtió la presencia de un patrullero y propuso dejar al supuesto agente junto a sus colegas. El individuo rechazó la propuesta y le indicó que tomara una calle hacia la izquierda.

Tras detener el vehículo, el sospechoso habría sacado una pistola y encañonado al conductor y a su acompañante. Luego les ordenó dirigirse directamente a sus viviendas y no comentar lo ocurrido.

El testimonio coincide con nuevos registros de las cámaras de videovigilancia. Las imágenes muestran a tres sujetos vestidos como policías descendiendo de una camioneta para intervenir al empresario y concretar el secuestro.

Después de retirar a la víctima del vehículo, uno de los presuntos delincuentes intentó llevarse el automóvil en el que se encontraban las cuatro personas asesinadas. Al no conseguir encenderlo, abandonó el lugar a pie y posteriormente abordó el vehículo conducido por el testigo.

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Las grabaciones también muestran un momento previo al ataque contra una de las jóvenes. Cuando los delincuentes retiraron al empresario de la camioneta, una de las mujeres que permanecía en el asiento posterior todavía se encontraba con vida.

Según las imágenes, la joven levantó las manos en señal de pedido para que no le dispararan. Los sujetos, sin embargo, realizaron varios disparos contra ella.

La investigación también comprende las evidencias relacionadas con el pago de dinero exigido para la liberación del empresario y busca determinar la participación de cada uno de los involucrados en el secuestro y el cuádruple crimen.