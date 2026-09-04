Las cámaras de seguridad registraron a tres sujetos que descendieron de una camioneta para ejecutar el secuestro y posterior asesinato de cuatro personas. (Foto: Captura / América Noticias)
Las cámaras de seguridad registraron a tres sujetos que descendieron de una camioneta para ejecutar el secuestro y posterior asesinato de cuatro personas. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Nuevos elementos se suman a la investigación por el secuestro de un empresario y el asesinato de cuatro personas ocurrido en Trujillo. Un testigo declaró ante la Policía Nacional y la Fiscalía que trasladó en su vehículo a uno de los presuntos falsos policías que habría participado en el hecho.

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