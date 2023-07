Las operaciones de búsqueda y rescate continuan en el mar de Huanchaco, cerca a Trujillo, La Libertad, poco más de dos días después desde que una avioneta con cuatro tripulantes a bordo cayera luego de un llamado de auxilio. Pese a los esfuerzos, hasta el momento, solo se ha encontrado el cuerpo de una tripulante y parte del fuselaje del avión.

El fatídico accidente sucedió la noche del viernes 28 de julio, aproximadamente a las 7 p.m. La aeronave era una Cessna 172, con número de matrícula OB-1334, y volaba en un vuelo de instrucción de la escuela de aviación Juan Bielovucic Cavalier. “Durante un vuelo de instrucción de Chiclayo a Trujillo, la avioneta (...) se declaró en emergencia al aproximarse al aeropuerto de Trujillo, perdiéndose posteriormente la comunicación”, indicó por redes sociales la escuela.

Los cuatro tripulantes a bordo eran Santiago Aldaz García (30), instructor de vuelo; Fabiana Hernández Barba (18), estudiante; Mayt Franklin Jiménez Barreto (19), estudiante; y, Boris Corrales Pardo (24), mecánico. Este último no estaba registrado en el manifiesto del vuelo, sin embargo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló, el viernes, que sí estaba a bordo. Según afirmó el coronel Jaime Sayán Araujo, de la Dirección de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), hasta el cierre de esta nota, solo se había encontrado el cuerpo de Fabiana Hernández.

Los cuatro tripulantes que iban a bordo. De izquierda a derecha: Corrales Pardo, Hernández Barba, Jiménez Barreto y Aldaz García.

El coronel Sayán indicó a este Diario que el trabajo de rescate se está haciendo en conjunto con la FAP, la Marina de Guerra, el Ejército, Policía Nacional, Bomberos, sector salud y gobierno regional de La Libertad. “Ayer [sábado] a las 15:20 horas hemos encontrado a una persona, la cual ha sido recuperada por medio aéreo y trasladada al aeropuerto de Trujillo”, dijo. “Un helicóptero de la Marina divisó dentro del patrón de búsqueda un cuerpo. Entonces personal anfibio se insertó en el mar y, a través de una canastilla, fue subida al helicóptero”, agregó.

Video de la FAP desde el aire en medio de las operaciones de rescate de los tripulantes de la avioneta que cayó en en el mar de Huanchaco.

Además, explicó que las labores de búsqueda y rescate se están realizando dentro de áreas delimitadas por coordenadas geográficas y se va peinando toda la zona. “La búsqueda va a proseguir con el mismo empeño que hemos tenido desde el inicio. Estamos incrementando más aeronaves, más personal, para seguir buscando”, declaró. Las tres aeronaves designadas para la búsqueda, hasta el domingo a la 1 p.m., aproximadamente, habían volado cerca de 18.5 horas, indicó.

Aeronaves de las Fuerzas Armadas del Perú destinadas a la búsqueda de los tripulantes:

Helicóptero Bell 412 de la Marina de Guerra. 1 / 4 Helicóptero MI - 17del Ejército. 2 / 4 Aeronave C-26 de la FAP. La FAP envió el domingo por la tarde otro helicóptero a Trujillo, un MI-17. 3 / 4 Planeamiento de las operaciones con las tripulaciones aéreas de las 3 aeronaves en sala de crisis del aeropuerto de Trujillo. El subcentro de salvamento aeronáutico Número 1 de la FAP es el encargado de las operaciones aéreas conjuntas de búsqueda y rescate. Este tiene como área de responsabilidad Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad y centro de operaciones el aeropuerto de Trujillo. 4 / 4

Desde que se registró el accidente el viernes a las 7 p.m. los familiares de los tripulantes se acercaron al aeropuerto para obtener más información. Wilfredo Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gore La Libertad, indicó que los padres de Fabiana Hernández fueron los primeros en enterarse ya que ellos viven en Huanchaco. Además, sostuvo que la respuesta de la escuela de aviación fue tardía, pues hasta el sábado a medio día no llegaban representantes al aeropuerto.

Agregó que desde el Gobierno Regional (Gore) se ha ampliado la búsqueda por tierra a diversas playas del litoral. Los trabajos contemplan desde Huanchaco hasta Pacasmayo. En cuanto al trabajo aéreo y marítimo, se siguen los parámetros asignados por la FAP.

Trabajos desde tierra para la búsqueda de los tripulantes. (Foto: Gore La Libertad)

Pese a los esfuerzos destinados, el Capitanía del Puerto de Salaverry, Richard Fuchs, indicó a El Comercio que los resultados de este domingo no han sido positivos, pues no hubo grandes hallazgos. Sin embargo, la búsqueda continuará hasta encontrar a los otros tripulantes.

Asimismo, se está buscando el fuselaje del avión para “que ayude a las autoridades competentes a determinar lo sucedido, ya para las acciones de ley que correspondan”, dijo. Sin embargo, el mar es un escenario complejo debido a elementos como el viento, corrientes, temperatura del agua, fauna marina, etc. que afectan el comportamiento de los cuerpos a flote, agregó.

Además… La Marina de Guerra, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, tiene la responsabilidad de la búsqueda y rescate marítima. Por esa razón, han dispuesto un helicóptero con paramédicos, nadadores de rescate, etc.; una patrullera marítima, con 50 hombres a bordo; y, 3 patrulleras de costa que están haciendo búsqueda. La patrullera marítima tiene un largo de 50 metros, mientras que las patrulleras de costa 12 metros.

En cuanto al accidente, el Capitán de Fragata explicó que todas las aeronaves que aterrizan en Trujillo deben ir a un punto específico para comenzar con el aterrizaje, para ello deben alejarse de la costa. Una vez en ese punto, a través de un canal que tienen, se va perfilando su descenso para el aeropuerto de Trujillo. Es ahí donde la avioneta habría hecho la llamada de emergencia.

“Al tener ellos un desperfecto, no sabemos exactamente cuál porque la última comunicación que hacen es un llamado de auxilio, a través de la señal ‘Mayday’, y dicen que van a amenizar; es decir, aterrizar lo mejor posible en el mar. Sin embargo, presumimos que ha sido un impacto brusco. Son especulaciones que hacemos en base al planeamiento que realizamos”, explicó.

Esta es la aeronave modelo Cessna 172 que cayó al mar de Huanchaco la noche del 28 de julio.

Posibles irregularidades

El padre de Boris Corrales, mecánico que iba en la avioneta y que en un inicio no figuraba en la lista del vuelo, reveló que su hijo le había comentado que a la nave le hacían falta algunas piezas, pero el dueño no habría querido comprarlas.

“Me dijo que a veces el dueño no quiere comprar algunas cosas que le piden. Por eso, le dije, mejor salte de allí o dame el número para llamarlo al señor para que compre esas cosas, porque a mí tampoco no me gusta trabajar si mis herramientas están mal. Me dijo: ‘Él es duro, qué va a comprar. Le hemos dicho varias veces, pero no compra”, contó César Corrales a la prensa. Por la noche, en una entrevista con el medio Sol TvPerú, pidió a la empresa afrontar la responsabilidad y dar información clara.

Por otro lado, los representantes de la escuela de aviación llegaron varias horas después al aeropuerto de Trujillo, Carlos Martínez de Pinillos, según comentó el funcionario del Gore de La Libertad y los familiares. Cuando llegó un representante, este evitó dar explicaciones a los familiares, lo que generó una gran indignación y molestia.

Hasta el cierre de esta edición, la escuela de aviación Juan Vielovucic Cavalier, había emitido dos comunicados. En el primero, informó sobre el trágico accidente y la búsqueda de los tripulantes. En cuanto al segundo, compartió la pérdida de la alumna Fabiana Hernández luego de que se encontrase su cuerpo.

Hasta el momento no se sabe qué desperfecto tuvo la avioneta Cessna 172 que terminó en este lamentable accidente. El MTC indicó que se están realizando las acciones necesarias en coordinación con las autoridades competentes para atender este incidente.