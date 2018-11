Tres cabecillas de bandas criminales de La Libertad han sido asesinados en Challapalca

Con el asesinato de Julio Becerra Espejo, ocurrido la tarde del último miércoles, tres son los cabecillas de organizaciones criminales que operan en La Libertad que han sido asesinados en el penal de Challapalca (Tacna) en los últimos ocho meses.

El primero de ellos fue Mamerto Henry Florián López, alias ‘Cojo Mame’, cabecilla de la organización criminal que lleva su apelativo y opera en la provincia de Ascope, a unos 45 minutos al norte de Trujillo. Este delincuente fue asesinado el 4 de marzo tras una golpiza protagonizada por varios internos.

“[‘Cojo Mame’] fue encontrado tendido en el piso, […] en medio de una mancha de sangre […] en un ambiente del penal denominado ‘La Iglesia’”, indicó la policía tras su muerte. Mamerto Florián cumplía una condena de 30 años en el penal de máxima seguridad por el delito de secuestro agravado en agravio del empresario joyero Mirko Víctor Vidal Barrueta.

El sábado 13 de octubre, siete meses después del asesinato de ‘Cojo Mame’, fue asesinado, en la misma prisión, Segundo Samuel Correa Gamarra, alias ‘Paco’, quien era cabecilla de ‘Los Malditos de El Triunfo’, organización criminal que opera principalmente en Trujillo (La Libertad).

Correa Gamarra fue asesinado de una puñalada a la altura del corazón por Miguel Ángel Huaccha de los Santos, alias ‘Oso’, cabecilla de Los Malditos de Ascope, banda con la que ‘Paco’ había desatado una guerra por cobro de cupos en el norte del país.

“‘Paco’ era uno de los dos criminales más avezados de La Libertad junto con el ‘Cojo Mame’ [Henry Mamerto Florián López], quien también fue asesinado en el mismo penal en marzo de este año. ‘Paco’, además, dirigía un grupo criminal debidamente estructurado y bien organizado, dedicado a la extorsión, el sicariato, homicidio y otros delitos”, declaró entonces a El Comercio el fiscal William Rabanal Palacios, responsable de la desarticulación de más de 20 organizaciones criminales en esta parte del país.

Treinta y tres días después del crimen de ‘Paco’, Becerra Espejo, quien purgaba condena por homicidio, corrió la misma suerte. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), su muerte se produjo el último jueves aproximadamente a las 5:30 p.m., durante “una gresca entre internos de un alero del pabellón 1 de Challapalca”.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el enfrentamiento, que dejó también varios heridos, incluido personal del INPE, se habría producido por el control del cobro de cupos. No se descarta, además, que delincuentes vinculados a ‘Barrio King’ del Callao estén involucrados en el tema.

Becerra Espejo es hijo de Pilar Espejo Abanto, alias ‘Tía Pila’, y hermano de Luis Maycorth Becerra Espejo. De acuerdo con la policía, al estar este último también preso en Juliaca, la ‘Tía Pila’ habría tomado la batuta de la organización criminal Los Ochenta hasta que fue detenida y luego internada en Cerro de Pasco por tenencia ilegal de municiones.

Para el coronel PNP (r) Roger Torres Mendoza, ex jefe policial de La Libertad, el asesinato de estos tres cabecillas "no sería ninguna casualidad". "Todo esto tiene un trasfondo: la guerra de cupos que se ha desatado entre las organizaciones criminales. Los miembros de estas bandas saben muy bien que matando al cabecilla del grupo criminal rival pueden ejercer dominio en territorios que no eran de ellos", añadió.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe