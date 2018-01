- / -

“Al Papa también le pedí por mis 12 hijos y toda mi linda familia, y él me respondió ‘ya, ellos son bendecidos’. También le pedí que me dé un rayito de luz. Dios hace milagros y el Papa con sus manitas, que me tocaron, puede interceder para que me haga el milagrito”, confiesa. (Foto: Johnny Aurazo)