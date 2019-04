Trujillo: arzobispo realizó el lavado de pies a seis niños venezolanos por Semana Santa

El arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, lavó y besó este Jueves Santo los pies a seis niños de nacionalidad venezolana, en la denominada “Misa de la Cena del Señor”, oficiada en la Basílica Catedral de esta ciudad.

“Hemos elegido a niños venezolanos como símbolo de los migrantes. Además, son los más vulnerables en estas circunstancias”, manifestó la autoridad eclesiástica, ante centenares de personas que llenaron la Catedral de Trujillo.

Los otros seis niños escogidos por la iglesia fueron acólitos de la misma Basílica. En la homilía, monseñor Cabrejos pidió a los asistentes servir a los demás y dijo que “necesitamos lavar nuestra alma, lavar nuestro corazón y lavar nuestra vida para poder acercarnos a Dios”.

En otro momento, pidió también “dejarnos amar por Cristo, por Dios”. “A veces el ser humano no se deja amar por Dios; está lleno de orgullo, de soberbia. Deja sentir la misericordia de Dios. […] Todos necesitamos su mano. No hay ser perfecto. Necesitamos lavarnos de los pecados grandes y pequeños de cada día para sentarnos a la mesa con Él”, añadió.

Entre los asistentes a la misa resaltó la figura de José Murgia Zannier, ex ministro de Transportes y Comunicaciones del fallecido ex presidente Alan García y también es presidente del Gobierno Regional de La Libertad, además de ex alcalde de Trujillo.