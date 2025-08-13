Un presunto delincuente murió y una persona resultó herida durante un frustrado asalto a una casa de cambio ubicada en la prolongación César Vallejo, en Trujillo, región La Libertad.

El hecho ocurrió la tarde de este miércoles y fue registrado por cámaras de seguridad, informó la agencia Andina.

La víctima mortal fue identificada como Dany Willian Luján Chunga, de 53 años. (Foto: Florencia en la Noticia)

De acuerdo con las imágenes, el hombre ingresó armado al establecimiento y habría disparado contra el propietario. En ese momento, un presunto vigilante de civil intervino y le disparó a corta distancia, causándole la muerte en el acto. El dueño del local fue trasladado a un centro de salud.

La víctima mortal fue identificada como Dany Willian Luján Chunga, de 53 años. Minutos después, familiares llegaron al lugar y protagonizaron un altercado con un vecino que justificaba el uso de la fuerza contra los asaltantes.

Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) cercaron la zona y el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue para las diligencias de ley.

Cámaras registraron al sujeto armado que, presuntamente, disparó al dueño.

