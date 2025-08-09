Una violenta balacera se registró la tarde de este sábado en pleno centro histórico de Trujillo, región La Libertad, y dejó como saldo la muerte de un hombre identificado como Diamílcar Pereda Ascote, alias Jami. El ataque se produjo cuando la víctima se desplazaba a bordo de una camioneta de placa S2A-897 por la intersección de la avenida España y la calle Eguren, frente a concurridos centros comerciales de calzado.

Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jami sería una pieza clave en la organización criminal Los Pulpos, presuntamente encargándose de lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas mediante eventos artísticos y sociales. En uno de estos recientes eventos, incluso, se difundió el logotipo de la banda, cuyo líder es Jhonsson Smit Cruz Torres, hijo del recién liberado John Cruz Arce.

Policía vincula a Jami con actividades artísticas y sociales usadas para blanquear fondos ilícitos. (Foto: Andina)

El ataque, perpetrado a plena luz del día, desató pánico entre comerciantes, vendedores y compradores que se encontraban en la zona. Testigos relataron que múltiples disparos se escucharon de manera repentina, dejando varios casquillos regados en la vía pública.

Efectivos policiales acordonaron el área a la espera de los peritos de criminalística y del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver. Las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables.

De acuerdo con cifras de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, de enero a junio de 2025 se han registrado 51 asesinatos en Trujillo, una disminución frente a los 70 contabilizados en el mismo periodo de 2024 y los 79 de 2023. Sin embargo, la provincia cerró 2024 con 119 homicidios y 2023 con 154, reflejando la persistente crisis de inseguridad en la región.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.