Un productor de calzado fue asesinado a balazos la tarde del sábado frente al colegio donde estudian sus hijas, en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo. La víctima, identificada como Erick Pérez Pachamango, fue atacada cuando esperaba dentro de su camioneta la salida de las menores.

Según las imágenes registradas por una cámara de seguridad, un sicario caminó directamente hacia el vehículo y disparó en tres oportunidades antes de huir a bordo de una motocicleta conducida por un cómplice. Los vecinos alertaron a las autoridades y trataron de auxiliar a la víctima, pero murió dentro de su camioneta antes de recibir atención médica.

Agentes de criminalística llegaron al lugar, ubicado en la ampliación del asentamiento humano cercano al cerro La Cruz, donde hallaron tres casquillos percutidos. El ataque ocurrió a plena luz del día y generó pánico entre los padres de familia y alumnos que se encontraban en las inmediaciones del centro educativo.

Sicario asesina a padre de familia frente al colegio de sus hijas en Trujillo. (Foto: Captura/América Noticias)

Horas después, la Policía Nacional del Perú detuvo a cuatro personas por su presunta participación en el crimen, entre ellas un adolescente de 17 años. Durante los operativos, se incautaron municiones, una granada y el arma que habría sido utilizada en el asesinato.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) informó que las primeras indagaciones apuntan a que el sicario se habría equivocado de víctima, pues los autores intelectuales del ataque habrían reclamado al agresor por no cumplir el encargo.

Los investigadores también analizan la posible relación de los detenidos con la organización criminal “Los Feroces de La Libertad”, vinculada a delitos de extorsión y sicariato. Las pruebas balísticas y los videos de seguridad están siendo revisados por peritos para establecer la cadena de responsabilidades.

Vecinos y docentes del colegio expresaron su consternación por el hecho y denunciaron la falta de patrullaje policial en la zona. Algunos docentes afirmaron que, aunque se prometió vigilancia permanente desde julio, no se ha cumplido con el resguardo policial.

El padre de la víctima señaló que desconocía si su hijo había recibido amenazas previas. “Solo queremos justicia. No sabemos por qué le hicieron esto”, manifestó.

El crimen ha generado alarma en la comunidad escolar y en todo El Porvenir, uno de los distritos más golpeados por la inseguridad y la presencia de bandas criminales en La Libertad. Las investigaciones continúan bajo la dirección del Ministerio Público.