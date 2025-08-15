Un atentado con explosivos de gran magnitud en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, ha dejado varias personas heridas y daños en cerca de 20 viviendas.

Según el reporte de América TV, el atentado ocurrió pasadas las 10 de la noche en una zona comercial cercana al centro histórico de la ciudad.

En las imágenes propaladas por noticieros se observa una vivienda destruida y varias casas con daños graves, así como vehículos que habían quedado prácticamente destruidos.

La madrugada del 20 de enero de este año delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la cuadra siete de la calle Alcides Carrión, al lado de la sede del Ministerio Público en Trujillo. El atentado ocurrió en pleno estado de emergencia en la ciudad.

En aquella ocasión, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, señaló como autor intelectual a Jimmy Bazán Valderrama, presunto líder de la organización criminal “Los Compadres”.